EE.UU. denuncia que China trata de disuadir a países y empresas de relacionarse con Taiwán

Taipéi, 25 jun (EFE).- La embajada y los consulados de China en EE.UU. contactan regularmente con oficinas gubernamentales y empresas privadas para "desalentar cualquier acercamiento a Taiwán", denunciaron tres departamentos del Gobierno estadounidense, que instaron a intensificar los vínculos con la isla autogobernada.

En dos cartas conjuntas difundidas este miércoles por el Instituto Americano en Taiwán (AIT, la embajada de facto de Washington en la isla), con fecha del 16 de junio y dirigidas a gobernadores y empresas, los Departamentos de Estado, Comercio y Agricultura de EE.UU. señalan que la ampliación de los vínculos con Taiwán es "totalmente compatible" con la política estadounidense hacia ese territorio.

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"Taiwán desempeña un papel fundamental en el sistema de comercio internacional, y los estados y empresas estadounidenses han mantenido estrechos vínculos con Taiwán durante muchas décadas. Nuestros departamentos fomentan la cooperación con Taiwán y están dispuestos a ayudar a resolver cualquier problema", recoge una de las misivas.

"Los gobiernos estatales y locales están en una posición privilegiada para profundizar los lazos económicos y culturales de Estados Unidos con Taiwán, en beneficio de sus residentes", indica la segunda.

Ambos documentos subrayan además que Pekín "tergiversa" habitualmente la política estadounidense hacia Taiwán; por ejemplo, al afirmar "falsamente" que Washington ha aceptado la postura china sobre Taipéi.

"Si su oficina recibe una llamada de funcionarios chinos que ejerzan presión, o si tiene alguna pregunta, le recomendamos que se ponga en contacto con el Departamento de Estado", señala la carta a los gobernadores, en términos similares a los de la dirigida a las empresas.

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Estos documentos, que en raras ocasiones se hacen públicos, se difunden en pleno recrudecimiento de las tensiones entre Taiwán y China, que considera la isla autogobernada "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

Su publicación coincide también con la incertidumbre sobre el compromiso de EE.UU. con la defensa de la isla, especialmente tras la cumbre celebrada el mes pasado en Pekín entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump.

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Tras el encuentro, el republicano definió la venta de armas a Taipéi como una "muy buena ficha negociadora" para Washington, acusó de nuevo a Taiwán de "robar" a la industria de semiconductores estadounidense e incluso sugirió que China podría "apoderarse" de la isla una vez que él abandone la Casa Blanca.

Si bien no mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi, Washington conserva estrechos vínculos no oficiales con Taiwán al ser su principal suministrador de armamento, y las empresas estadounidenses colaboran de cerca con los fabricantes taiwaneses para el desarrollo de productos tecnológicos.

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De hecho, Taiwán es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, con un comercio bilateral que superó los 256.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales estadounidenses. EFE