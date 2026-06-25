Crónica del Curazao - Costa de Marfil: 0-2

La selección de Costa de Marfil ha ganado este jueves a Curazao (0-2) en Filadelfia (Estados Unidos), en la tercera y última jornada del Grupo E del Mundial 2026, para sellar el pase a dieciseisavos como segunda clasificada y poner fin al ilusionante sueño mundialista del combinado caribeño, que se despide dejando una imagen competitiva y con la cabeza alta tras haber llegado con opciones reales de clasificación a esta última fecha.

Los 'Elefantes', que habían acariciado el triunfo ante Alemania antes de caer en el descuento y que habían derrotado sobre la bocina a Ecuador, evitaron sustos y cumplieron con el guion para regresar a unas eliminatorias mundialistas que se les resistían desde hace años. Lo hicieron sin demasiada exuberancia ofensiva pero con pegada, apoyados en un Nicolas Pépé decisivo con su doblete, para citarse ahora con la Noruega de Erling Haaland y compañía.

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Del otro lado quedó una Curazao que ya había escrito historia con el punto logrado frente a Ecuador tras el doloroso 7-1 inicial ante Alemania. El equipo de Dick Advocaat soñó durante varios minutos con prolongar el milagro y nunca dejó de competir, pero le faltó acierto para convertir sus breves momentos de dominio en algo más y acabó castigado por la mayor calidad individual de un rival superior.

Y eso que el arranque fue prometedor para los caribeños. Apenas habían pasado dos minutos cuando Tahith Chong, esta vez sí el mejor curazoleño, armó un disparo frontal peligroso que Yahia Fofana tuvo que desviar como pudo. Pero cuando Curazao parecía haber salido mejor apareció el primer golpe africano. Una salida de balón llena de imprecisiones terminó en pérdida y Yan Diomande encontró con un gran pase atrás a Nicolas Pépé, que golpeó de primeras con la zurda, cruzado e imparable para un Eloy Room incrédulo y molesto con sus compañeros.

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El gol dio tranquilidad a Costa de Marfil y espacios para que aparecieran sus futbolistas más desequilibrantes. Amad Diallo rozó el segundo tras recibir en la frontal y sorprender con un disparo con rosca que se marchó cerca del palo. El joven extremo del Manchester United volvió a dejar detalles de calidad poco después con una conducción llena de cambios de ritmo antes de encontrarse con la cabeza de un defensor rival, acción que coincidió con la pausa de hidratación.

Curazao, lejos de hundirse, mantuvo el pulso. Juriën Gaari probó fortuna con un disparo cruzado desde la derecha y antes del descanso el capitán Leandro Bacuna logró marcharse entre dos defensores marfileños para acabar la acción con un remate al lateral de la red, aunque Yahia Fofana tenía controlada la situación.

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La segunda mitad dejó un escenario parecido. Costa de Marfil buscó cerrar el encuentro y Franck Kessié estuvo cerca tras recibir dentro del área y encontrar un pequeño espacio para disparar, aunque el intento terminó rechazado. Sin embargo, el gran aviso fue de Curazao y pudo cambiarlo todo. Sherel Floranus soltó un zurdazo desde fuera del área que rozó el larguero con Fofana totalmente superado y dejó durante unos segundos el corazón en un puño al banquillo africano.

Advocaat subió todavía más la apuesta con cambios ofensivos y Curazao empezó a asumir riesgos. Pero cuando más abierta parecía la noche llegó el segundo golpe. Ibrahim Sangaré filtró un gran balón entre líneas hacia Nicolas Pépé y el extremo del Villarreal, favorecido también por cierta pasividad defensiva, encaró y definió al palo largo buscando la escuadra para firmar su doblete particular y sentenciar el encuentro.

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A partir de ahí, Curazao mantuvo el orgullo. Tahith Chong volvió a probar con un disparo con efecto demasiado centrado y los hermanos Leandro y Juninho Bacuna tuvieron una doble ocasión para recortar diferencias. También lo intentaron Tyrese Noslin y Jeremy Antonisse en el tramo final, mientras Elye Wahi exigió una última intervención de Eloy Room.

No hubo premio para la debutante, pero sí una despedida digna. Curazao se marcha de su primer Mundial sin el pase que soñó durante unos días, hasta casi el último momento, aunque habiendo dejado una de las historias más simpáticas del torneo. Costa de Marfil, por su parte, despierta a tiempo y ya mira hacia Noruega con el billete a dieciseisavos en el bolsillo como flamante segunda clasificada del Grupo E y un grupo que sueña con hacer historia en este Mundial.

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FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CURAZAO, 0 - COSTA DE MARFIL, 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.

CURAZAO: Eloy Room; Brenet (Sambo, min.90), Gaari (Kastaneer, min.77), Obispo, Fonville (Noslin, min.77), Floranus; Chong, Comenecia (Antonisse, min.61), Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; y Locadia (Kuwas, min.90).

COSTA DE MARFIL: Fofana; Doué, Kossounou, Ousmane Diomande, Operi; Sangaré, Kessié (Seri, min.77); Diallo (Inao Oulaï, min.45), Pépé (Wahi, min.67), Yan Diomande (Touré, min.67); y Bonny (Diakité, min.67).

--GOLES.

0-1. Min.7: Pépé.

0-2. Min.64: Pépé.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE). Amonestó a Juninho Bacuna (min.75), Kastaneer (min.83) en Curazao y a Pépé (min.34) en Costa de Marfil.

--ESTADIO: Lincoln Financial Field, Filadelfia (Estados Unidos).