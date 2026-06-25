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Collboni traslada su apoyo a la comunidad venezolana de Barcelona por el doble terremoto

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la comunidad venezolana de la ciudad, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter en el norte del país este jueves.

Se ha puesto a disposición del Ministerio de Exteriores y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para ofrecer "toda la ayuda de emergencia necesaria", según ha publicado en 'Instagram'.

El seísmo ha elevado hasta el momento a 164 las vÍctimas mortales y a 971 el número de heridas, mientras el Gobierno venezolano sigue actualizando los datos a medida que va rescatando a más personas.

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