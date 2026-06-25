Agencias

Alcanzado por un proyectil un buque carguero frente a las costas de Omán

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El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO), vinculado a la Armada británica, ha informado este jueves de un incidente ocurrido a 7,5 millas náuticas, unos 14 kilómetros, al sureste de Dahit, en Omán.

"Un buque de carga ha sido alcanzado en el costado de estribor por un proyectil desconocido, lo que ha provocado daños en el puente de mando", ha señalado el centro británico, que señala que no hay víctimas ni impacto medioambiental.

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En todo caso, ha indicado que las autoridades están investigando el caso y ha aconsejado a los buques que naveguen por la zona que lo hagan con precaución.

Precisamente la gestión del paso de Ormuz está siendo objeto de debate entre Irán y Omán, nación que ha señalado este mismo jueves que no se cobrará por el tránsito marítimo, después de haber examinado con las autoridades de Irán la imposición de peajes a las embarcaciones que deseen cruzar este paso estratégico, en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos contra Teherán a finales de febrero.

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