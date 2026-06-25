Al menos 17 heridos por un atropello en un festejo mundialista en Los Cabos, en México

Ciudad de México, 25 jun (EFE).- Al menos 17 personas resultaron lesionadas después de que un automóvil embistiera a una multitud que celebraba la clasificación de México a la primera ronda de eliminación directa del Mundial de Fútbol 2026, en Los Cabos, Baja California Sur (noroeste de México), según informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando un conductor arrolló a un grupo de personas que ocupaba una calle mientras celebraban el triunfo.

Según las primeras informaciones, el vehículo quedó detenido entre la multitud y el conductor fue detenido.

El Ayuntamiento de Los Cabos informó en un comunicado de que 17 personas, incluido el conductor, recibieron atención médica y fueron trasladadas a distintos hospitales de la zona.

"La unidad quedó rodeada por un grupo de personas y, por circunstancias que serán determinadas por la autoridad competente, avanzó entre la multitud, ocasionando lesiones a varias personas", detalló la autoridad.

Agregó que el conductor quedó bajo custodia de la autoridad ministerial, mientras se iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Asimismo, indicó que se activaron los protocolos de emergencia y que personal de seguridad, bomberos, protección civil y servicios médicos acudió al lugar para atender a los lesionados.

El incidente ocurrió en medio de las celebraciones que se extendieron durante la noche en distintas ciudades de México, donde miles de aficionados salieron a las calles para festejar la clasificación de la selección nacional a los dieciseisavos de final del Mundial.

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