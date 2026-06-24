VÍDEO: Trump arremete contra España: "Es un auténtico desastre"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido de nuevo contra España en un encuentro con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el que ha manifestado su "decepción" con otros países de la Alianza por su falta de apoyo en la guerra contra Irán.

"Estábamos decepcionados con Italia, Reino Unido, con Alemania y Francia, con España (...) España es un auténtico desastre. España es terrible (...) Es que no quieren pagar nada. Creen que se van a salir con la suya. España no es un buen equipo, para nada. Pero siento un gran respeto por este hombre", ha señalado en presencia de Rutte.

PUBLICIDAD

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que su país no necesitaba ayuda de estos países "en absoluto", para acto seguido defender que "habría estado bien que hubieran dicho: 'nos gustaría ayudar'".

En cambio, ha asegurado, si hubiera llamado a Rutte, "probablemente habría encontrado una forma de ayudarnos". "No me molesté en hacerlo porque estaba hablando con cada país por separado solo para tomarle el pulso y ver cómo les iba", ha agregado.

PUBLICIDAD

No es la primera que vez que Trump se manifiesta de este modo sobre España, en particular por la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de no permitir el uso de las instalaciones militares estadounidenses en suelo español para atacar a Irán y su oposición a elevar el gasto en defensa al 5% del PIB.

Por su parte, el secretario general de la OTAN ha recalcado "lo importante" que es lo que Estados Unidos con Irán. "Se trata, ante todo, de la capacidad nuclear que Irán estaba a punto de adquirir y que habría supuesto una amenaza para la región. Habría sido una amenaza para el mundo entero", ha advertido.

PUBLICIDAD

"El hecho de que se haya mermado esa capacidad nuclear es extremadamente importante. Y solo quiero dejarlo claro porque a veces la gente se pregunta: ¿por qué se ha prolongado tanto todo este asunto de Irán? Se trata de seguridad, de protección. Se trata de que el líder del mundo libre asuma una responsabilidad más allá de las fronteras de Estados Unidos, por el bien del resto del mundo. Y eso es lo que has hecho", ha señalado, dirigiéndose al mandatario estadounidense.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/internacional/1099248/1/trump-arremete-contra-espana-autentico-desastre

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06