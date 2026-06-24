Ortega Cano, impasible a las primeras imágenes de Miguel Hermoso interpretándole en el biopic de Rocío Jurado

Tras expresar su alegría marcándose un vals en plena calle porque finalmente se le dará su sitio y se recordará su historia de amor con Rocío Jurado en el biopic sobre 'La más grande' que se está rodando en Chipiona y que podría estrenarse a principios de 2027 en TVE, José Ortega Cano ha cambiado radicalmente de actitud. Y, tras las críticas y comentarios que ha desatado su nueva performance ante las cámaras, ha decidido mantener un perfil bajo y guardarse su opinión sobre si le gusta la elección del actor Miguel Hermoso para interpretarle y si ha podido ver ya las imágenes del rodaje en el que se le ve con la cantante de 'Como yo te amo' en las playas de la localidad gaditana.

Y aunque Gloria Camila ha reconocido que el intérprete está bien caracterizado y guarda un parecido con su padre, el torero ha dado la callada por respuesta y no ha querido decir nada sobre la serie del que fue su gran amor, ni sobre el inminente estreno -este jueves- del documental sobre la icónica artista que desvelará la biografía que entregó a su hija Rocío Carrasco y en la que contaría su vida en primera persona desde que conoció a Pedro Carrasco hasta que nacíó su hija.

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Un tema que ha aclarado la madre de Rocío Flores y al que Ortega ha reaccionado con indiferencia, sin revelar si él conocía la existencia de este diario, si la cantante le habló alguna vez de esto y si cree que la mujer de Fidel Albiac está diciendo la verdad.

Tampoco ha querido pronunciarse sobre las críticas a su baile en la calle, y mientras Gloria no ha dudado en arremeter en redes sociales contra Alba Carrillo y Kiko Hernández por burlarse de su padre, el diestro se ha mostrado impasible y ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa.

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