Merz, Macron, Meloni y Tusk agradecen a Starmer su compromiso con la seguridad de Europa

Berlín, 24 jun (EFE).- El primer ministro saliente del Reino Unido, Keir Starmer, recibió este miércoles en Berlín palabras de agradecimiento por su compromiso con la seguridad europea y la cooperación de parte de sus homólogos de Alemania, Francia, Italia y Polonia.

"Me gustaría aprovechar esta ocasión para agradecerte sinceramente, Keir, el trabajo en equipo que hemos hecho. Lo digo también con cierta pena por el hecho de que vayas a dejar el cargo, pero estoy aún más agradecido por la buena colaboración que hemos tenido en los últimos meses", dijo el canciller alemán, Friedrich Merz, tras la reunión de los líderes de esos cinco países europeos en el llamado formato "E5" en Berlín.

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"Muchísimas gracias por esta amistad y por esta buena colaboración", abundó el jefe del Gobierno alemán, quien fue el primero de los mandatarios en tomar la palabra en la comparecencia ante los medios en la Cancillería Federal.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró igualmente agradecido con Starmer por su labor y cooperación como primer ministro desde que el político laborista llegara al cargo en julio de 2024.

"Creo que en los últimos años él ha contribuido en gran medida no sólo a reforzar el papel del Reino Unido en Europa y en la OTAN, sino que también ha demostrado aquí una gran valentía, dignidad y decencia, algo que todos valoramos mucho", afirmó dirigiéndose a Starmer, que el lunes anunció su dimisión.

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"Él ha abierto un camino del que ya no hay vuelta atrás, pues ha tomado decisiones valientes por su país, y hemos tenido la suerte de que estuviera a nuestro lado", señaló el jefe de Estado galo.

Por su parte, el primer ministro polaco, Donald Tusk, agradeció a Starmer su compromiso con la seguridad de Europa, incluida la de un país como el suyo, ubicado en el flanco oriental de la OTAN.

"Europa, Polonia y creo que también el Reino Unido, todos nos hemos sentido más seguros gracias a tu compromiso", dijo el político liberal, quien agregó que haber trabajado con Starmer fue un "placer" y una experiencia "muy agradable".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, intervino en un tono igualmente agradecido por la "excelente colaboración" mantenida durante los casi dos años que el laborista ocupó el número 10 de Downing Street.

Starmer, por su parte, respondió al reconocimiento de sus aliados europeos afirmando que fue un "privilegio" trabajar con Merz, Macron, Meloni y Tusk.

"Ha sido un gran privilegio trabajar con vosotros y estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado juntos durante los últimos dos años", declaró.

"Hemos restablecido nuestras relaciones con nuestros aliados en Europa y en todo el mundo. El Reino Unido vuelve a estar ahí y defiende la decencia, el respeto y el Estado de derecho", concluyó. EFE

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