Israel asegura que EEUU no le ha exigido que retire sus tropas de Líbano

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado este miércoles que las autoridades estadounidenses no han exigido la retirada de sus tropas de Líbano, mientras delegaciones de los dos países concluyen en Washington dos días de conversaciones, la quinta ronda desde marzo.

"Hemos anunciado que, en cualquier caso, no nos vamos a retirar y, a día de hoy --y esto es un logro diplomático--, no existe ninguna exigencia por parte de Estados Unidos para que Israel se retire de Líbano", ha asegurado en durante un evento celebrado en Tel Aviv.

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Preguntado por si acataría tal petición de Washington, el ministro ha señalado que él mismo ha trasladado al jefe del Pentágono, Pete Hegseth --al igual que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump-- que las tropas israelíes están en el sur de Líbano "para proteger a los residentes del norte (de Israel)". "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)están preparadas en la línea del frente y no vamos a retirarnos", ha reiterado Katz.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha asegurado por su parte que Israel no tiene "ninguna reivindicación territorial" en Líbano y que "la única razón por la que Israel está en Líbano es que Hezbolá lanza cohetes y drones desde allí".

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"Los israelíes han dejado claro que no tienen ninguna disputa con el pueblo libanés y que no reclaman ningún territorio en Líbano. Cuanto más territorio consigan asegurar las Fuerzas Armadas libanesas, menos estará bajo el control de Hezbolá y menos presencia tendrá Israel en Líbano", ha dicho en declaraciones a la prensa desde Kuwait, donde ha apuntado que este es "un proceso que no se llevará a cabo de la noche a la mañana".

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.

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Las autoridades libanesas han elevado este mismo miércoles a 4.211 los muertos, incluidos 135 profesionales sanitarios, y 12.173 los heridos a causa de los bombardeos de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que el Ejército israelí y Hezbolá retomaron sus enfrentamientos tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.