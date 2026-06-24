La OEA descarta irregularidades en escrutinio de Perú tras denuncias de candidato Sánchez

Lima, 24 jun (EFE).- La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú reiteró este miércoles que no ha observado irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial ni dentro ni fuera del país andino, que da como ganadora a la derechista Keiko Fujimori.

"La Misión de Observación Electoral (MOE) en el Perú continúa dando seguimiento a la etapa postelectoral y reitera que el conteo oficial de la segunda elección presidencial se viene realizando de conformidad con la normativa vigente", informó la misión en un comunicado.

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Este martes, el candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay "un fraude en desarrollo" y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a su rival, la derechista Keiko Fujimori, quien lo aventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú por 43.000 votos.

Argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y le haría ganador a él, que ha sido el más votado en el territorio nacional.

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Al respecto, la OEA detalló que el grupo de trabajo estuvo presente en todo el territorio nacional y en cuatro ciudades del exterior y que con el 99,86 % de actas contabilizadas, "no ha identificado irregularidades, ni en el ámbito nacional ni en el exterior, que hayan alterado la voluntad de millones de peruanos expresada en las urnas el pasado 7 de junio".

La misión, encabezada por el ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Víctor Rico, reconoció la importancia de que existan mecanismos de defensa jurídica que permitan resolver las controversias que puedan surgir en un proceso electoral.

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Expuso que, en esta etapa, ha tomado nota de los principales pedidos de nulidad presentados por ambas fuerzas políticas, de las decisiones emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE), así como de las apelaciones presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de las resoluciones adoptadas por este órgano.

"La misión considera que, en esta fase, la segunda vuelta electoral ha sido objeto de una revisión exhaustiva, brindando a los actores políticos y a la ciudadanía plenas garantías respecto de los resultados", indicó.

En ese sentido, consideró "fundamental" que las impugnaciones pendientes se resuelvan con celeridad, que los actores políticos respeten los resultados y que el país pueda avanzar hacia una etapa de transición ordenada hacia el nuevo gobierno. EFE