Investigan en Alemania presunto intento de sabotaje relacionado con actividad de Gazprom

Berlín, 24 jun (EFE).- La Fiscalía General de Alemania reveló este miércoles la existencia de una investigación por un presunto intento de sabotaje e irregularidades relacionadas con la liquidación de la filial alemana de la empresa estatal rusa Gazprom, Gazprom Germania, que fue nacionalizada a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

En un comunicado, la Fiscalía informó de que se han producido registros este miércoles en una empresa con sede en Fráncfort y en las viviendas de dos personas, una sospechosa y otra en calidad de no sospechosa, en Berlín, por orden del juez de instrucción del Tribunal Supremo.

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El sospechoso en cuestión, que no ha sido detenido, está imputado por complicidad en infracciones contra las disposiciones de inversión y por un intento de sabotaje anticonstitucional.

En marzo de 2022, poco después de que empezara la guerra de Ucrania, Gazprom se desprendió de su filial alemana, que adquirida en sus totalidad por una empresa con sede en Moscú sin relación con el sector del gas, la cual ordenó de inmediato su liquidación.

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"En ese momento, la compañía controlaba al menos el 25 % de las capacidades de almacenamiento de gas natural en Alemania", señaló la Fiscalía, que destacó que la orden de liquidación se produjo sin la necesaria autorización del Ministerio de Economía y Energía alemán.

"Existe la sospecha de que la venta y liquidación tenían como propósito perjudicar el abastecimiento de gas de Alemania. Al sospechoso, un ciudadano ruso, se le imputa haber apoyado la implementación de la decisión de liquidación con este objetivo", agregó la Fiscalía.

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El supuesto intento de sabotaje se pudo impedir, ya que el Ministerio de Economía y Energía alemán colocó a Gazprom Germania bajo fideicomiso, ante el temor de que se declarara insolvente.

Tras recibir un crédito estatal para preservar su liquidez, la empresa, que pasó a ser conocida como Securing Energy for Europe (SEFE) fue nacionalizada en noviembre de 2022. EFE