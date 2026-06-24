China detiene a dos japoneses por contrabando de tierras raras en plena tensión bilateral

(Actualiza con confirmación del Gobierno chino y más información)

Tokio/Pekín, 24 jun (EFE).- El Gobierno de Japón confirmó este miércoles la detención de dos de sus ciudadanos en China bajo sospecha de contrabando relacionado con tierras raras, un arresto que también ha confirmado Pekín y que se produce con las relaciones bilaterales en uno de sus momentos más bajos.

PUBLICIDAD

El portavoz del Ejecutivo nipón, Minoru Kihara, indicó en una rueda de prensa que los arrestos tuvieron lugar el 18 y el 25 de mayo en la ciudad portuaria de Dalian por la supuesta comisión de un delito de contrabando de mercancías y que se encuentran en buen estado de salud.

Por último, afirmó que el Gobierno "continuará" tomando las medidas oportunas, manteniéndose en contacto tanto con los afectados como con las partes interesadas.

Pocas horas después, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiaokun ratificó escuetamente el arresto, que se produjo "de conformidad con la ley por haber infringido la legislación china".

Guo señaló en la rueda de prensa diaria del departamento que la parte china ya informó sobre la situación de estos casos concretos a Japón, país al que instó a "educar y recordar a sus ciudadanos y empresas en China la necesidad de cumplir las leyes y regulaciones chinas".

PUBLICIDAD

Sobre este caso, la agencia japonesa Kyodo detalló que uno de los detenidos es un empleado de la filial china de un fabricante de maquinaria eléctrica, y que su detención respondió a un supuesto intento de sacar del país productos relacionados con tierras raras.

Las detenciones tienen lugar en medio de las tensiones entre China y Japón a raíz de las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, a finales de 2025 sobre una posible intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas (Ejército) ante un ataque chino contra Taiwán, alegando una amenaza a la supervivencia del archipiélago.

PUBLICIDAD

Las palabras de Takaichi irritaron profundamente a Pekín, que replicó con represalias en varios sectores y en especial en el comercial, lo que incluyó la imposición de restricciones a la exportación a Japón de productos considerados de "uso dual".

Esa categoría engloba, entre otros bienes, a las tierras raras, elementos esenciales en ámbitos como la tecnología y la defensa de las que China posee el 49 % de las existentes en el planeta, además de controlar más del 70 % de su producción mundial y casi el 90 % de su procesamiento, lo que le permite utilizar restricciones a su exportación como baza negociadora en conflictos comerciales. EFE

PUBLICIDAD