Gemini en Google Home identificará las voces y los rostros de los miembros de la familia

Google ha actualizado el ecosistema de hogar conectado para que Gemini distinga mejor cuándo no se le habla directamente, pueda interactuar con todos los miembros de la familia, incluidos los niños, y detecte mejor sus rostros.

La compañía tecnológica ha lanzado una actualización completa para Gemini para Home que abarca el asistente de voz, la inteligencia artificial de la cámara y la aplicación Google Home, además de incorporar correcciones que mejoran la estabilidad, la navegación y los controles de cámara, entre otras.

PUBLICIDAD

El asistente de voz capta mejor cuándo se le invoca, de tal manera que distingue el habla en segundo plano del que se le dirige directamente, lo que también supone menos inicios falsos o accidentales.

En el lado opuesto de la conversación, Gemini ya puede finalizar "de forma fiable" las conversaciones continuas -en las que la conversación entre usuario y asistente fluye sin necesidad de repetir comandos de activación--, lo que significa que se quedará en silencio cuando el usuario diga 'No, gracias' o 'Basta'.

PUBLICIDAD

Cuando se trata de interactuar con medios audiovisuales, como las plataformas de 'streaming', Gemini iniciará más rápido servicios como YouTube o Spotify, y entenderá mejor cuando el usuario le pida reproducir una canción o iniciar una reproducción aleatoria.

Además, Gemini podrá interactuar con todos los miembros de la familia, incluidos los niños, en una serie de dispositivos compatibles, que incluye Google Nest Audio y Google Nest Hub Max.

Como parte de esa expansión de uso de Gemini a toda la familia, este asistente de IA también será capaz de identificar el rostro de los distintos miembros a partir de ejemplos recientes que guardará en una biblioteca concreta. También atenderá a elementos como la ropa en esa distinción, pero esto solo en el plan Avanzado de Google Home Premium.

PUBLICIDAD

Las cámaras con IA detectarán mejor los sonidos específicos, como ladridos o pasos, que se podrán incluir en las descripciones de vídeo para eventos, aunque es una novedad que requiere el plan Avanzado.

APLICACIÓN GOOGLE HOME

La actualización también se dirige a la aplicación Google Home (versión 4.20), en la que se ha mejorado la carga de eventos de la cámara en Android y la línea de tiempo de la cámara en iOS.

Los termostatos Nest podrán detectar y notificar problemas con la bomba de calor o el compresor de aire acondicionado, y los interruptores mejoran su compatibilidad con el estándar Matter.

Gemini para Home se presentó en octubre del año pasado como una nueva experiencia que pretende reemplazar el Asistente en los dispositivos conectados para el hogar para agregar capacidades más conversacionales, una mejor comprensión y simplificar la realización de tareas.

PUBLICIDAD

En abril comenzó la expansión global de este ecosistema a más países, incluido España, donde ha llegado en una fase de acceso anticipado.