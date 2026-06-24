El vocero de Lula en el Senado renuncia tras ser salpicado en un escándalo de corrupcion

Río de Janeiro, 24 jun (EFE).- El senador Jaques Wagner, un importante correligionario, aliado y amigo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este miércoles su decisión de renunciar al cargo de vocero del Gobierno en la Cámara Alta tras ser salpicado en un escándalo de corrupción.

Wagner, tras reunirse con el líder progresista en el Palacio presidencial de Planalto, anunció en una publicación en las redes sociales que, en común acuerdo con el mandatario, decidió renunciar al cargo para concentrarse en defenderse de las acusaciones en su contra.

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"Acabé de tener una excelente reunión con el presidente, una conversación entre amigos, y decidimos, en común acuerdo, apartarme del cargo de vocero del Gobierno en el Senado", afirmó el dirigente del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Wagner dijo que en este momento su máxima prioridad es probar su inocencia y trabajar por la reelección de Lula en la campaña para las presidenciales de octubre próximo, así como en su propia reelección como senador.

Su renuncia se produce después de que dirigentes del propio PT admitieran que la continuidad del senador en el cargo podía perjudicar la campaña de Lula a la reelección, ya que podría ser relacionada con el escándalo.

El pasado jueves la Policía Federal cumplió varias órdenes de registro en residencias y oficinas del senador en el marco de una investigación sobre los fraudes y corruptelas atribuidos a los controladores del liquidado Banco Master.

Los investigadores sospechan que el senador habría recibido durante años pagos ilegales del Banco Master a través de una empresa de su hijastra, así como un apartamento en la ciudad de Salvador valorado en 2,5 millones de reales (unos 490.000 dólares o 425.000 euros).

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Igualmente sospechan que el exgobernador del estado de Bahía habría utilizado con frecuencia aeronaves privadas del empresario Daniel Vorcaro, dueño del Banco Master, liquidado extrajudicialmente en noviembre por el Banco Central, y que actualmente está preso.

El Gobierno considera el llamado 'caso Master' como el mayor escándalo de fraude en Brasil en las últimas décadas y en los últimos meses se han filtrado detalles sobre los contactos y los supuestos negocios que Vorcaro tenía con altas autoridades de los tres poderes, desde jueces de la Corte Suprema a influyentes congresistas.

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Uno de los salpicados es el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario Jair Bolsonaro y principal candidato opositor a las elecciones presidenciales de octubre, en las que Lula buscará un cuarto mandato, que, según conversaciones filtradas, le solicitó dinero a Vorcaro para financiar una película sobre la vida de su padre. EFE