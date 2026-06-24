El ala progresista demócrata refuerza su peso tras victoria en las primarias de Nueva York

Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 24 nov (EFE).- Los candidatos respaldados por el ala progresista del Partido Demócrata, muchos de ellos vinculados a los Socialistas Demócratas de América (DSA) y al entorno político del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, obtuvieron anoche importantes victorias en varias primarias estatales y al Congreso, en unos resultados que refuerzan su influencia dentro de la formación.

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Las primarias celebradas en distintos distritos del estado de Nueva York confirmaron el avance de perfiles progresistas en candidaturas legislativas tanto estatales como federales, en un proceso que algunos analistas interpretan como un refuerzo del peso de la izquierda del partido, especialmente en zonas urbanas.

Entre los resultados más relevantes, la elección de Claire Valdez y Darializa Avila Chevalier como futuras candidatas al Congreso, así como la reelección de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, una de las figuras más visibles del ala progresista demócrata.

De esta manera, Nueva York podría contar con tres congresistas claramente identificados con este sector, a los que se suma Rashida Tlaib, de Michigan, dentro del grupo de representantes vinculados a los Socialistas Demócratas de América en la Cámara de Representantes.

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El grupo logró que ocho de sus candidatos se impusieran en las primarias para la Asamblea estatal de Nueva York y aspiran a revalidar sus posiciones en las elecciones de noviembre. Entre ellos figura la palestino-estadounidense Aber Kawas.

"Palestina estaba en la boleta electoral y ahora una palestino-estadounidense va a Albany (capital del Estado neoyorquino)", señaló en X el DSA, que celebró el resultado.

Entre los vencedores figura también Illapa Sairtupa, hijo de emigrantes peruanos, que podría convertirse en el segundo legislador de origen indígena en la Asamblea estatal, donde se uniría a la asambleísta Marcela Mitaynes, también de origen peruano.

Estos resultados se producen en un contexto de creciente visibilidad del sector progresista demócrata, impulsado en parte por el respaldo político de Mamdani, quien ha apoyado activamente a varios candidatos durante la campaña, entre ellos Valdez, Avila Chevalier y el excontralor de la ciudad Brad Lander.

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Avila Chevalier y Lander lograron imponerse en sus respectivas primarias, derrotando a dos congresistas en ejercicio, entre ellos Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso.

Para el experto Luis Miranda, los resultados reflejan sobre todo la dinámica interna del Partido Demócrata en Nueva York y no necesariamente una tendencia extendida al conjunto del país.

"Lo que vemos en estas primarias es una consolidación en distritos muy urbanos y con fuerte presencia de votantes jóvenes progresistas", explicó a EFE Miranda, quien trabaja en campañas de representación hispana en EE. UU..

De acuerdo con Miranda, el objetivo demócrata es recuperar el control de la Cámara este año. Y hasta este momento Mamdani solo ha podido probar su base de apoyo en zonas neoyorquinas con alta población de jóvenes demócratas socialistas.

A su juicio, el peso de estos candidatos en una elección general en distritos más competitivos "aún está por demostrar", especialmente fuera de los grandes núcleos urbanos.

"Los resultados de anoche demostraron que Mamdani tiene arraigo entre los votantes demócratas de la ciudad, pero no sabemos si lo tiene en una elección general en distritos donde los demócratas no son la mayoría del electorado", asegura.

Según Miranda, a nivel nacional, el candidato demócrata de mayor popularidad en este momento es James Talarico, miembro de la Cámara de Representantes de Texas.

"Lo que ocurre en la política de las primarias demócratas en Nueva York es muy insular y no necesariamente representativo de lo que ocurre en otras partes del país", remata.

Mientras, el historiador Carlos Vargas considera que el resultado trasciende a Mamdani como figura individual y refleja el fortalecimiento del movimiento progresista en Nueva York.

"Es una victoria del movimiento socialista demócrata, que ha sabido identificar distritos clave y presentar candidatos competitivos", señala.

No obstante, advierte de que la baja participación en las primarias limita el alcance del análisis.

Vargas subraya además que el electorado independiente será decisivo en las elecciones de medio término, lo que introduce incertidumbre sobre la traslación de estos resultados a noviembre.

Para Vargas, los electores demócratas están enviando un mensaje "claro y firme", aunque advierte de que ese resultado podría no reflejar necesariamente la opinión del conjunto del electorado, incluidos independientes y votantes fuera del Partido Demócrata.

"El empuje del DSA es evidente. Mamdani es parte, pero no el único, y esto debe ponerse en contexto con otras victorias socialistas en el país", comenta, e insiste en que el mérito es de la organización.

Mientras, las victorias también han generado preocupación en sectores del Partido Republicano, que interpretan estos resultados como una señal de radicalización de los demócratas.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, afirmó en su red social que "están apareciendo mini Mamdanis", una tendencia que calificó de "peligrosa".

"Estamos luchando ahora mismo para salvar la República y todos los estadounidenses deben tomarse esto en serio", aseveró. EFE

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