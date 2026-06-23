Una campaña de la UE en España, República Checa y Grecia ayudará a los ciudadanos a conocer sus derechos energéticos

La Comisión Europea ha puesto en marcha la campaña de sensibilización 'Unlock Your Power! Your energy. Your rights. Your choice.' ('¡Activa tu poder! Tu energía. Tus derechos. Tu elección.'), una iniciativa destinada a mejorar el conocimiento de los ciudadanos sobre los derechos que les reconoce la legislación comunitaria en materia de energía y las herramientas disponibles para ejercerlos que se llevará a cabo en España, República Checa y Grecia.

Según sus impulsores, la campaña busca "informar, capacitar e implicar" a los consumidores mediante contenidos prácticos que les ayuden a comprender mejor cuestiones cotidianas relacionadas con la energía, como interpretar las facturas, tomar decisiones sobre su consumo, acceder a mecanismos de apoyo o participar en comunidades energéticas.

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La iniciativa se desarrollará en España, República Checa y Grecia, aunque los materiales también estarán disponibles en inglés para el conjunto de ciudadanos de la Unión Europea. La campaña incluirá vídeos, publicaciones en redes sociales, colaboraciones con creadores de contenido, historias de éxito y otros materiales divulgativos para acercar estos derechos a la población.

El objetivo es que los ciudadanos puedan participar en la transición energética "con confianza", especialmente en un contexto marcado por los "problemas de asequibilidad" de la energía y por las diferencias existentes entre los Estados miembros en la aplicación de los derechos energéticos.

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La Comisión ha señalado que la campaña adopta un enfoque "práctico y orientado a las soluciones" y pretende dar visibilidad a las herramientas, recursos e información disponibles para que los consumidores conozcan mejor las oportunidades que les ofrece la normativa europea.

Como ha indicado, la iniciativa se enmarca en los esfuerzos comunitarios para reforzar el papel de la ciudadanía en la transición energética y forma parte de la aplicación del paquete energético para la ciudadanía presentado por la Comisión en marzo de 2026. Este conjunto de medidas tiene como finalidad situar a los ciudadanos "en el centro de la transición energética" mediante el refuerzo de sus derechos y protección, la mejora respecto al acceso a la información y el fomento de su participación activa en los mercados y comunidades energéticas.

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La Comisión ha justificado la necesidad de esta campaña en los datos más recientes del Eurobarómetro, que reflejan un conocimiento limitado de los derechos energéticos entre la población europea. Según estos resultados, solo alrededor de un tercio de los ciudadanos considera que comprende plenamente su factura energética.

Asimismo, la UE ha recordado que el 34% de los europeos afirma que le gustaría que las facturas fueran "más claras y fáciles de entender", mientras que el 38% considera prioritario reforzar la protección de los consumidores vulnerables.

A la luz de estos datos, Bruselas ha destacado que esta iniciativa pretende hacer que los derechos y oportunidades de los ciudadanos en materia energética sean "más visibles, accesibles y fáciles de ejercer".