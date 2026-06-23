Una brecha de datos lleva a Meta a pausar el sistema de monitorización de empleados que usa para entrenar la IA

Meta ha pausado el sistema interno con el que registra la actividad en el ordenador de sus usuarios para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA) debido a una brecha de datos que ha expuesto conversaciones privadas.

Model Capability Initiative (MCI) es el sistema que a nivel interno Meta utiliza desde hace unos meses para registrar los clics, las pulsaciones y la navegación de sus trabajadores con el objetivo de recopilar datos con los entrenar sus modelos de IA.

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Actualmente, la compañía está investigando una brecha de datos que ha expuestos las conversaciones privadas de los empleados, según informa Business Insider, que ha tenido acceso a las capturas de pantalla.

Meta ha reconocido el incidente al medio citado, alegando que el programa de monitorización fue "diseñado cuidadosamente con salvaguardias de privacidad" e incidiendo en que no tienen indicios de que "los empleados de Meta hayan accedido indebidamente a algún dato".

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Este suceso ha supuesto la pausa del sistema de monitorización y entrenamiento, con el que Meta captura la actividad de los empleados en determinadas aplicaciones para obtener ejemplos reales con los que entrenar su IA.

"Si estamos creando agentes para ayudar a las personas a realizar tareas cotidianas con ordenadores, nuestros modelos necesitan ejemplos reales de cómo los utilizan realmente los usuarios", dijo en abril la compañía.

Recientemente, se habían conocido algunos cambios que Meta había hecho al sistema y que incluían la posibilidad de detener la monitorización de manera temporal, con pausas de hasta 30 minutos, para comprobar algo personal.