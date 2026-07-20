Baréin y Kuwait denuncian nuevos ataques en plena escalada entre Irán y EEUU

Manama, 20 jul (EFE).- El Ejército de Kuwait informó este lunes que sus defensas aéreas están haciendo frente a nuevos ataques con drones iraníes, mientras Baréin activó por tercera vez las sirenas de alerta aérea en lo que va de jornada, en plena escalada entre Estados Unidos e Irán.

En un comunicado, la institución castrense kuwaití señaló a primera hora de la mañana que "las defensas aéreas kuwaitíes están haciendo frente en estos momentos a ataques con drones hostiles como consecuencia de la agresión iraní", sin especificar la zona afectada.

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El Estado Mayor del Ejército señaló que "si se escuchan explosiones, estas son el resultado de la interceptación por parte de los sistemas de defensa antiaérea de los ataques enemigos", añadió el comunicado, pidiendo "cumplir las instrucciones de seguridad emitidas".

Por su parte, el Ministerio del Interior bareiní alertó en sus redes sociales de que se activaron tres veces las sirenas de alerta en el país, e instaron "a los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y seguir las noticias a través de los canales oficiales".

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Anteriormente, la Embajada de EE.UU. en Manama había asegurado en un comunicado que tiene "información que sugiere que Irán podría intentar atacar ubicaciones no especificadas en el centro" de la capital de Baréin.

"Instamos a todos los estadounidenses a permanecer vigilantes, seguir las instrucciones de las autoridades locales y revisar la última orientación de la Embajada de EE.UU.", añadió la nota.

Ambos países no han informado, de momento, de si ha habido víctimas o daños materiales en los ataques.

Estos nuevos ataques coinciden con el inicio hoy de nuevos bombardeos aéreos estadounidenses contra objetivos de Irán después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada, según indicó de madrugada el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom).

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El anuncio llega horas después de que el mismo Centcom hiciera pública la muerte de un tercer soldado estadounidense, esta vez en el norte de Irak, que se suma a las dos muertes de otros uniformados en Jordania, además de la desaparición de otro militar.

Se trata de la novena jornada de ataques consecutiva por parte de Washington, una nueva oleada de agresiones a las que Irán ha respondido con bombardeos sobre distintas bases con presencia estadounidense en países aliados del golfo Pérsico y Jordania.EFE

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