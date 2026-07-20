Explosión de alegría de los Reyes, Leonor y Sofía con la victoria de España en la final del Mundial 2026

¡La Selección Española, campeona del Mundial de Fútbol 2026! 16 años después de la gesta lograda en Sudáfrica 2010 por el conjunto de Iniesta, Casillas, Xavi Hernández, Xabi Alonso, o Sergio Ramos, 'La Roja' ha vuelto a hacer historia y este domingo ha ganado su segunda Copa del Mundo tras imponerse en la final a la Argentina de Leo Messi en el estadio MetLife de Nueva York tras un partido que dominó claramente de principio a fin pero en el que el gol se resistió hasta el inicio de la segunda parte de la prórroga, cuando Ferran Torres abrió el marcador con el tanto que finalmente le daría la victoria al conjunto de Luis de la Fuente.

Una final que se ha convertido en un espectáculo sin precedentes que ha contado con las actuaciones de Shakira, Madonna, Justin Bieber, Robbie Williams, Laura Pausini, o Gustavo Dudamel, que han seguido desde las gradas incontables celebrities como Tom Cruise -invitado especial que ha pronunciado un speech antes del inicio del encuentro- Javier Bardem, Carlos Alcaraz, Alejandra y Richard Gere, Matt Damon, Beyonce y Jay-Z, Dua Lipa, o Victoria y David Beckham, y que por primera vez ha contado con la presencia de la Familia Real al completo animando a España desde el palco, sentados entre Melania y Donald Trump, y algunas leyendas de nuestro fútbol como Carles Puyol, Casillas, Jesús Navas, Xavi, o Ramos.

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"Esta Selección vuelve a enamorar como lo hicieron sus mayores en 2010. Creo que vamos a ver una final espectacular entre dos países que son hermanos. Será un gran espectáculo y confiemos en que caiga de nuestro lado" expresaba confiado el Rey Felipe VI minutos antes del inicio del partido en declaraciones a TVE ante la atenta mirada de la Reina Letizia, de la Princesa Leonor y de la Infanta Sofía, que han lucido sendos looks con el color rojo como protagonista en apoyo a nuestra Selección.

Su Majestad ha recuperado un elegantísimo vestido midi de Adolfo Domínguez en su color fetiche, mientras que sus hijas han apostado por estilismos coordinados: la Princesa de Asturias, blusa blanca de manga corta con lazada cruzada a la cintura y pantalón rojo, y su hermana menor camisa roja oversize y pantalón blanco, convirtiéndose en el talismán de 'La Roja' para conquistar su segundo Mundial.

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Y como no podía ser de otra manera, después de 120 minutos marcados por la tensión, los nervios y en ciertos momentos la indignación -por el juego bronco de los argentinos, que debido a la impotencia al ver que los nuestros eran muy superiores intentaron enturbiar el partido a base de entradas y broncas- la Familia Real explotó de alegría y no dudó en bajar al césped para unirse a la Selección en la celebración y levantar, eufóricos, la Copa del Mundo.

Entre risas y confidencias con Lamine Yamal, Rodri, Gavi o el héroe de la final, Ferran Torres, Felipe VI, Doña Letizia, Leonor y Sofía han saltado, han vibrado y han protagonizado una imagen para la historia posando junto a la Selección al completo tras la consecución de nuestra segunda estrella.

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"¡Campeones del mundo! Otra página inolvidable para nuestra historia. Otra estrella. Otro sueño cumplido gracias a una generación extraordinaria que ha demostrado que el talento, el esfuerzo, la humildad y el trabajo en equipo son el camino hacia el éxito. Enhorabuena al equipo, al cuerpo técnico y a una afición que nunca dejó de creer. Hoy celebramos un título; mañana recordaremos una leyenda", ha sido la felicitación que Casa Real ha compartido en sus redes sociales tras la final.

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