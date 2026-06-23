Lola García, el revelador gesto con el que ha salido en defensa de Kiko Rivera en plena guerra con Irene Rosales

Después de una temporada marcada por la tranquilidad tras su reconciliación con Isabel Pantoja, la polémica rodea de nuevo a Kiko Rivera y son varios los frentes abiertos que le han situado en el ojo del huracán y han hecho que le lluevan las críticas. Por un lado, su último dardo a Isa Pi al compararla con una "cuchara, que ni pincha ni corta" por decir que le parecía bien que hubiese decidido entregar las cabezas de toro de Paquirri a sus hermanos Francisco y Cayetano Rivera. Lejos de quedarse ahí, y para sorpresa de nadie, el dj ha vuelto a arremeter contra su hermana asegurando que lo único que le interesa es ganar dinero y por eso no quiere retomar su relación con él.

Además, su durísima reacción a la campaña publicitaria de Irene Rosales para una conocida marca de frutos secos con el eslogan 'un mix con un mal Kiko es un mal mix' ha sido muy cuestionada, ya que después de recordarle públicamente que si tiene la vida que tiene es por haberse comido un Kiko, y de afirmar que no piensa y la mente no le da para más, "pobrecita", la ha atacado donde más le duele al comentar que él por lo menos tiene a su madre.

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Comentarios muy feos que han provocado numerosas críticas hacia Kiko en redes sociales, tachándole de "bajuno", "mala persona", o "cruel" entra otras cosas, y que no han afectado en absoluto a Lola García, que sigue incondicional al lado del dj y es el gran apoyo con el que cuenta en su guerra tanto contra su exmujer como contra su hermana.

Después de varios días en silencio, siempre en un discreto segundo plano junto al hijo de Isabel Pantoja sin reprocharle sus demoledores dardos a Irene y a Isa, la bailaora ha tenido una reacción de lo más significativa a los ataques que está recibiendo su novio y, ante la atenta mirada del cantante de 'Quítate el top' ha confesado con un revelador gesto con la cabeza que no le parece justo lo que se está diciendo sobre Kiko, dejando claro que no es como se está diciendo y que cree que se han sacado las cosas de quicio para hacerle daño.

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