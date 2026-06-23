Ortega Cano, de la euforia absoluta a la prudencia tras la confesión de Gloria Camila sobre la docuserie de Rocío Jurado

José Ortega Cano lo ha vuelto a hacer. Después de sus bailes virales en la iglesia de San Antón durante un concierto benéfico de Glenda Gaby, y en la Feria de Abril de Sevilla al arrancarse con una perfomance presumiendo de su elasticidad y su buena forma física a sus 72 años, el torero nos ha dejado sin palabras con los pasos de vals -vueltas incluidas- en plena calle mientras tarareaba una canción después de confirmarse que finalmente Rocío Carrasco habría dado su brazo a torcer y sí aparecerá en el biopic de Rocío Jurado que ya se está rodando en Chipiona.

Una eufórica reacción que ha dado paso a la producencia después de que Gloria Camila haya confesado que le ofrecieron una pequeña participación al fina de la docuserie 'La más grande' que se estrenará este jueves, pero que la habría rechazado por la negativa de su hermana a contar con el resto de la familia 'utilizando' su condición de heredera universal para apartarles una vez más en todo lo relacionado con su madre.

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"No le puedo decir nada" ha expresado Ortega Cano visiblemente incómodo, asintiendo con la cabeza a la pregunta de si ha pasado página y no quiere más polémicas con Rocío Carrasco. Eso sí, ha dejado claro que apoya a su hija en todo: "Pues sí", dejando entrever que está de acuerdo con que tome acciones legales contra la primogénita de Rocío Jurado por el diario secreto que aparecería en el documental y cuya existencia negó ante el juez en su día.

Respecto al hecho de que vaya a ser el actor Miguel Hermoso el que le interprete en el biopic -Martiño Rivas hace de Pedro Carrasco, y Carmen Raigón y Susana Córdoba de la chipionera de joven y en su edad adulta- el torero ha evitado darle su beneplácito, dejando en el aire si se ha puesto en contacto con él o le ha pedido algún consejo para preparar su papel. "Venga, déjame que me voy a ahogar" ha zanjado entre risas durante un paseo por los alrededores de su domicilio.

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