Gobierno y CC.AA. inspeccionarán los comercios presenciales y online que venden gafas para observar el eclipse solar

La Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses ha puesto en marcha una campaña específica de vigilancia de mercado, en colaboración con las comunidades autónomas, que incluye inspecciones en establecimientos comerciales y en comercio online, verificación de los requisitos de seguridad e información y análisis técnico de los productos mediante laboratorios públicos especializados.

Está previsto que en las próximas semanas se dispongan resultados del análisis del funcionamiento de la campaña, que permitirán evaluar el grado de cumplimiento del mercado y, en su caso, facilitar la adopción de medidas por las autoridades competentes, reforzando así la protección de la salud y seguridad de las personas consumidoras, según ha informado el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

PUBLICIDAD

En su quinta reunión desde su constitución, la Comisión Interministerial para el Trío de Eclipses también ha informado del Plan Especial de Seguridad aprobado por el Ministerio de Interior para el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que establece directrices comunes para la planificación, coordinación y refuerzo operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El objetivo de este plan es garantizar la seguridad ciudadana, una movilidad ordenada, la protección de nodos críticos de transporte y una asistencia integral a los visitantes.

Así, las directrices son de aplicación en todo el territorio nacional, incidiendo prioritariamente en enclaves específicos identificados como idóneos para la observación, vías de accesos y áreas de descanso en torno a dichos enclaves, pasos fronterizos, etc.

En concreto, las direcciones generales de la Policía y de la Guardia Civil deberán articular sus planes internos, atendiendo de manera transversal a las siguientes líneas de actuación operativa común obligatorias: Dispositivos preventivos de seguridad ciudadana; Movilidad y Seguridad Vial; Integración de análisis de inteligencia; Nodos de transporte y control de fronteras; Protección del litoral y espacio marítimo; Atención al visitante y recursos de extranjería; Información pública, canales oficiales y autoprotección; y Activación de capacidades especiales.

PUBLICIDAD

El Plan Especial es de obligado cumplimiento para los órganos de la seguridad del Estado. En aquellas Comunidades Autónomas con cuerpos de policía propios (Mossos d'Esquadra en Cataluña, Ertzaintza en el País Vasco y Policía Foral en Navarra), dichos cuerpos asumirán las funciones equivalentes en su ámbito territorial y material, estableciéndose mecanismos conjuntos de colaboración y comunicación a través de las Juntas Locales de Seguridad y órganos sectoriales correspondientes.

La arquitectura de este plan se basa en la colaboración interadministrativa, entre las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Dirección General de Tráfico (DGT).

MARCO PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Por otro lado, la Comisión Interministerial también ha informado sobre el Plan Específico de Protección Civil, aprobado también por el Ministerio de Interior y alineado con el grupo de movilidad y seguridad del mismo ministerio. Este plan establece principalmente, el marco para la evaluación de riesgos y la gestión de emergencias.

PUBLICIDAD

En paralelo, se prevé una escalada progresiva de activación de planes autonómicos, lo que implica que desde el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), a través del Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM), se realizará el seguimiento de todas las emergencias que pudieran derivarse antes y después del evento.

En materia de anticipación, se activará la Unidad de Valoración de Riesgos (UVR) desde el 6 de agosto, con especial atención a la predicción meteorológica y riesgos como incendios forestales.

La preparación incluye un amplio proceso de coordinación interadministrativa con la colaboración de los servicios de Protección Civil de las Comunidades Autónomas. Para ello, se ha desarrollado un visor interno con los puntos de observación proporcionados por las comunidades autónomas, incluyendo su capacidad, que sirve de apoyo a la toma de decisiones.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, se están evaluando diversos riesgos como los incendios forestales o evitar la saturación de redes en puntos de alta concentración, junto con operadores de telecomunicaciones.