Starmer se reúne con Burnham, favorito para sucederle al frente del Gobierno británico

Londres, 23 jun (EFE).- Keir Starmer se reunió este martes en Downing Street con el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, favorito para sucederle al frente del Partido Laborista y del Gobierno tras anunciar su dimisión al perder la confianza de su grupo parlamentario.

Ambos se entrevistaron por primera vez después de que Burnham ganara por amplia mayoría el pasado 18 de junio el escaño por la circunscripción de Makerfield, en el norte de Inglaterra, que le permitió regresar al Parlamento y optar al liderazgo en un proceso interno.

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Según los medios británicos, Starmer, que el lunes comunicó su partida tras meses de críticas a su gestión, ha permitido a su colega asistir a sesiones informativas con altos funcionarios, a fin de facilitar la transición al Gobierno.

De momento, Burnham es el único diputado laborista que ha declarado abiertamente su intención de reemplazar a Starmer, aunque otros aspirantes podrían postularse, si consiguen los avales necesarios, durante el plazo formal para hacerlo, estimado entre el 9 y el 16 de julio.

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De acuerdo con el calendario indicado, la elección del futuro líder podría completarse el próximo mes, si el exalcalde concurre sin rivales, o prolongarse hasta septiembre si se presentan otros candidatos.

El Ejecutivo laborista confirmó hoy que no anunciará nuevos compromisos de inversión o gasto hasta que se designe un nuevo primer ministro, mientras que el Reino Unido y la Unión Europea han pospuesto también la reunión de acercamiento que tenían prevista para el 22 de julio. EFE

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