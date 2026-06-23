El Nikkei cae un 3,55 % lastrado por el desplome de las tecnológicas en Wall Street

Tokio, 23 jun (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó un 3,55 % en la sesión de este martes, lastrado por el desplome registrado en el sector tecnológico en el mercado bursátil de Estados Unidos.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, bajó 2.565,58 puntos, hasta los 69.788,38 enteros, rompiendo así tres sesiones consecutivas de récords históricos que le llevaron a superar los 72.000 puntos.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, perdió un 2,56 %, o 104,67 puntos, hasta las 3.990,38 unidades.

El desplome de empresas del sector tecnológico en Wall Street venció al optimismo sobre las negociaciones técnicas celebradas en Suiza entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos, después de que Teherán afirmara este martes que pasarán a la siguiente fase con un comité de alto nivel.

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El fabricante de semiconductores Kioxia se desplomó un 15,1 %, mientras que Disco cayó un 6,34 %, Tokyo Electron un 6,22 %, y Advantest un 2,3 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se hundió un 10,09 %.

Sin embargo, Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, ganó un 5,29 %, después de dos sesiones consecutivas en las que se disparó hasta el límite diario tras elevar sus previsiones de beneficio operativo anual.

En el sector de la defensa, Kawasaki Heavy Industries perdió un 5 %, mientras que el gigante Mitsubishi Heavy Industries cedió un 4,27 %.

El fabricante de vehículos Toyota cayó un 1,29 %, y el referente de la electrónica y los videojuegos Sony se incrementó un 0,75 %.