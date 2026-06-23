El Ibex 35 baja un 0,3% en la apertura y pierde los históricos 19.500 puntos, con el petróleo a la baja

El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha arrancado la sesión de este martes con una caída del 0,27%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a perder los históricos 19.500 puntos alcanzados ayer y situarse en los 19.490,4 puntos, a pesar de la noticia de que Estados Unidos (EEUU) había emitido este lunes una "autorización para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y productos derivados del petróleo de origen iraní" por dos meses.

No obstante, pasados los primeros instantes de la apertura de este martes, el selectivo madrileño reducía su caída al 0,2% y recuperaba los 19.500 enteros, marcando 19.503,5 puntos en torno a las 9.14 horas de la mañana.

En este contexto, el precio del petróleo retrocedía hasta el entorno de los 76 dólares por barril, después de que EEUU, tras el anuncio de este pasado lunes, levantase una larga lista de sanciones en el marco de sus negociaciones con Irán mediadas por Pakistán y Qatar.

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En concreto, el precio del Brent bajaba un 1,4%, hasta los 76,8 dólares por barril, mientras que el WTI, de referencia en EEUU, cotizaba sobre los 73 dólares, tras abaratarse un 1,3%.

En España, en el ámbito empresarial, el Consejo de Administración de Duro Felguera ha informado de que ha acordado ejecutar una reducción de capital por pérdidas y un posterior aumento de capital social por valor de más de diez millones de euros, en cumplimiento del plan de reestructuración conjunto suscrito en octubre de 2025.

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Del lado 'macro', el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparecerá este martes en la Comisión de Economía del Congreso para detallar el último informe anual de la institución correspondiente a 2025.

En la apertura de la sesión de este martes, Sacyr se colaba entre los mayores descensos del selectivo, con una caída del 2,51%, sólo por detrás de Acerinox, que se dejaba un 2,52%.

En el extremo opuesto del selectivo, las mayores subidas en el arranque de la jornada correspondían a Iberdrola (+0,4%), Naturgy (+0,14) y Repsol (+0,1%).

Por su parte, las principales Bolsas europeas mostraban signo negativo en los primeros compases de la sesión. Así, el Ftse100 de Londres y el parisino CAC 40 bajaban un 0,6%, en tanto que el Dax de Fráncfort se dejaba un 1,2%.

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Las Bolsas asiáticas han registrado retrocesos en la jornada de este martes después de los repuntes del lunes arrastradas por las caídas de las tecnológicas en Wall Street. El Nikkei japonés ha bajado un 3,5%, la Bolsa china de Shenzhen pierde casi un 1,5% y el Kospi surcoreano ha caído más de un 9%.

En la misma línea, el Hang Seng de Hong Kong, se deja un 2%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se moderaba hasta el 3,407%.

Respecto a las divisas, el euro se mantenía en tablas en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1424 dólares.