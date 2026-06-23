De camisas estampadas de Versace a pipas de Lancel, la moda masculina se expone en París

Abraham de Amézaga

París, 23 jun (EFE).- Coincidiendo con la semana del 'prêt-à-porter' masculino para el verano de 2027, que da comienzo hoy en París, en diferentes puntos de la ciudad se proponen exposiciones sobre grandes nombres de la moda, como Versace; y los complementos, como es el caso de Lancel y Pomellato.

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En la retrospectiva sobre Gianni Versace, que se puede ver en el museo Maillol hasta el 6 de septiembre, se hace un repaso al universo creativo del recordado diseñador calabrés, asesinado en Miami (Estados Unidos) en 1997, a los 50 años.

En el recorrido no faltan propuestas masculinas, como sus camisas en seda de llamativos estampados, símbolo de su estilo, donde el toque barroco y el color dominaron, en un periodo en el que alcanzó el éxito, entre los años 80 y 90 del pasado siglo.

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"Un buen costurero tiene que ser capaz de reflejar la época en la que vive", como confesó al semanario italiano L’Espresso a mediados de la década de los 90. Y él fue uno de sus mejores exponentes.

El visitante percibe igualmente el generoso abanico de propuestas femeninas, creaciones de arte de la mesa, así como multitud de fotografías y vídeos.

En la plaza de la Ópera, y junto al monumental edificio de Garnier, Lancel festeja su 150 aniversario, y lo hace con una gran exposición.

Fundada en 1876, y equivalente en cierta medida a Longchamp, aunque con menor proyección que esta última, en origen comenzaron creando pipas y estuches para transportarlas. Más adelante, se adentrarían en el universo de la marroquinería y el viaje.

En la segunda planta de la tienda insignia de Lancel, se puede descubrir estos meses cientos de propuestas de sus archivos, desde las pipas a grandes maletas y baúles, pasando por estuches, bolsos y otros objetos de marroquinería (hasta el 23 de diciembre).

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Una muestra que "no es cronológica, sino temática". Pensada con la intención de recorrer objetos y épocas "de la invención, de la belleza, de la utilidad y del placer", en palabras de Marta Franceschini, su comisaria.

Entre las propuestas, no falta el bolso Daligramme, inspirado en el alfabeto que diseñara Salvador Dalí; artista que colaboró con la "maison" en los años 1970.

Por otro lado, desde mañana miércoles y hasta el 20 de julio, se puede ver la exposición "Pomellato, le joaillier révolutionnaire" (Pomellato, el joyero revolucionario), en el Palais de Tokyo de la capital francesa.

En ella, las joyas, junto a fotografías de Horst P. Horst, Helmut Newton y Michel Comte, son las protagonistas. El motivo es el medio siglo que cumplirá en 2027 esta firma pionera de la joyería 'prêt-à-porter', para el día a día. EFE

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