Bruselas no ve contradicciones en su plan para fertilizantes pero admite que los fondos son "limitados"

El comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, ha defendido este martes la propuesta comunitaria para hacer frente al aumento del coste de los fertilizantes y ha negado que exista "ninguna contradicción" en el uso de los fondos previstos, si bien ha admitido que la financiación disponible es "limitada", después de que algunos ministros del ramo, entre ellos el español Luis Planas, hayan reclamado un mayor esfuerzo financiero por parte de la Unión Europea.

"Queremos ayudar a nuestros agricultores, pero la financiación es limitada", ha afirmado en rueda de prensa al término del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE celebrado en Luxemburgo, al ser preguntado por las críticas expresadas por varios Estados miembro al plan comunitario, entre ellos España, cuyo ministro de Agricultura, Luis Planas, señaló este lunes que la propuesta era "absolutamente insuficiente".

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El comisario ha defendido, no obstante, que la iniciativa presentada por Bruselas tiene en cuenta las distintas situaciones de los países y ha rechazado las críticas por el hecho de que parte de las ayudas procedan de fondos ya existentes de la Política Agrícola Común (PAC).

"Algunos Estados, por ejemplo, ya han utilizado todos sus fondos de desarrollo rural o los han comprometido plenamente, mientras que otros no. Pero debo decir también que sigue siendo dinero destinado a la agricultura: o bien ya se ha gastado con ese fin o bien se gastará ahora. Nosotros simplemente ofrecemos nuevas posibilidades y, por eso, no veo ninguna contradicción", ha aclarado.

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PRÓXIMOS DETALLES DEL PAQUETE

Hansen ha insistido además en que la situación del mercado continúa siendo compleja y ha advertido de que los fertilizantes siguen vendiéndose a precios "elevadísimos", aunque ha admitido que empiezan a apreciarse algunos "indicios positivos".

En este contexto, ha avanzado que la el Ejecutivo comunitario presentará "dentro de poco" a los Estados miembro los detalles del paquete extraordinario de 540 millones de euros anunciado este mes para ayudar a agricultores y ganaderos a hacer frente al incremento de costes.

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"Debemos ayudar a los agricultores a comprar fertilizantes porque de lo contrario perjudicaríamos también nuestra seguridad alimentaria", ha subrayado.