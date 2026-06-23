Críticas a la Comisión Europea por mantener una reunión con talibanes sobre deportaciones

Bruselas, 23 jun (EFE).- La reunión celebrada este martes entre representantes de la Comisión Europea y una delegación talibán centrada en la devolución de migrantes a Afganistán suscitó críticas por parte de eurodiputados y organizaciones proinmigración por lo que consideraron una forma de legitimación del régimen que volvió al poder del país en 2021.

El Ejecutivo comunitario confirmó hoy el encuentro, copresidido por la Comisión y Suecia, que estuvo centrado en el retorno de "criminales graves y personas que presentan riesgos para la seguridad" en el que estuvieron representados 15 Estados miembros.

Fuentes diplomáticas señalaron a EFE que España no participó en esta reunión.

España tampoco firmó a finales de octubre de 2025 una carta, rubricada por 20 Estados miembros y asociados Schengen, en la que se demandaba a la Comisión que les representara en las conversaciones para el retorno de migrantes, según confirmaron las mismas fuentes.

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La presidenta de la delegación del Parlamento Europeo en Afganistán, Raquel García Hermida van der Walle, calificó como "bofetada en la cara" el hecho de que los talibanes fueran traídos a Bruselas para este encuentro.

"La Comisión Europea está invitando a los opresores de millones de mujeres afganas. No se les permite hacer oír sus voces. Ni ir a un parque. Ni trabajar ni estudiar. Invitar a este régimen malvado es una bofetada para ellos. Y una derrota para nuestros valores", dijo García Hermida en un comunicado.

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En la misma línea se mostró la eurodiputada socialista Hana Jalloul, que, en declaraciones a EFE aseveró que la UE "se tambalea entre sus intereses y sus valores", y que cree que el club comunitario "debería reafirmarse en lo segundo".

"Este Parlamento, que ha condenado la opresión del régimen talibán y que aprobó el pasado mayo de 2024 una resolución al respecto de la ley de 'la virtud y contra el vicio' porque eliminaba por completo las libertades y derechos de miles de mujeres afganas, no puede aceptar sin pedir explicaciones este encuentro", manifestó.

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Por su parte, Chiara Catelli, representante de la ONG en defensa de los migrantes PICUM, dijo a EFE que "las conversaciones de la UE con el régimen talibán muestran cuán obsesionada se ha vuelto Europa con las deportaciones, llevándolas a cabo casi a cualquier coste".

"Incluso legitimando un régimen brutal que abusa de su población y de las mujeres en particular", apuntó Catelli, que añadió que "en un momento en el que los afganos siguen sufriendo persecución, represión y graves penurias humanitarias, la UE debería protegerlos, no buscar nuevas formas de deportarlos al peligro".

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Hace dos semanas, 37 eurodiputados de los Verdes, La Izquierda, Socialistas y Demócratas y algunos miembros de Renew Europe, entre los que se encuentran los españoles Ana María Gallego (BNG), Vicent Marzà (Compromís) y Jaume Asens (Comuns), firmaron una carta a iniciativa de la parlamentaria belga Saskia Bricmont en la que se pedía al ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, que no permitiera la entrada al país a los talibanes.

El Ministerio de Exteriores belga confirmó el lunes la concesión de visados de un solo día de duración y exclusivamente para Bélgica a la delegación talibán después de haber pasado un control que confirmó la ausencia de riesgos para la seguridad del país. EFE

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