Infografías del martes 23 de junio de 2026

EEUU TRUMP - La confianza en el presidente de EE.UU., Donald Trump, para "hacer lo correcto" en asuntos internacionales alcanza una mediana del 23 % en 36 países encuestados, según un informe del Pew Research Center basado en entrevistas a más de 42.000 personas.

R.UNIDO GOBIERNO - Con la renuncia del laborista Keir Starmer, el Reino Unido tendrá este año su séptimo primer ministro en una década, desde que David Cameron presentara su dimisión tras el resultado del referéndum del Brexit el 23 de junio de 2016.

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BALONCESTO NBA - Los Milwaukee Bucks acuerdan el traspaso del griego Giannis Antetokounmpo, dos veces MVP de la NBA y una de las grandes estrellas de la liga, a los Miami Heat, según informó ESPN.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - El delantero uruguayo Richard Morales es el suplente que más rápido ha anotado un gol en la historia de los Mundiales, a los 16 segundos. A este le siguen el sueco Mattias Svanberg (18 segundos) y el danés Ebbe Sand (21 segundos).

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de Escocia - Brasil.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 - Previa del partido del Mundial de fútbol entre las selecciones de República Checa - México.

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