Aoun trata con Macron la evolución del alto el fuego en Líbano

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha tratado este martes con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, la situación general en Líbano, con el alto el fuego como uno de los puntos clave para que avancen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En un contacto telefónico, Aoun ha analizado junto a Macron la situación en el país, en especial en el sur, tras el anuncio del alto el fuego y las medidas posteriores previstas. "Los presidentes examinaron los resultados de la cumbre del G7 de la semana pasada en Évian", ha señalado la Presidencia libanesa, donde ha agradecido la posición adoptada por el bloque en relación con el apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Líbano y el respaldo al alto el fuego y los esfuerzos de desarmar a la milicia de Hezbolá.

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De esta forma, los mandatarios han recalcado el contacto permanente para seguir "la evolución de los acontecimientos en el país" y "las gestiones en curso destinadas a consolidar el alto el fuego en Líbano y extender la autoridad del Estado a todo su territorio".

Respecto al futuro de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), ambos han debatido sobre la etapa que se abre con el fin de la misión. "Discutieron el deseo expresado por varios países europeos, apoyado por Líbano, de mantener fuerzas en la zona de operaciones internacionales", ha indicado Beirut que apunta a que Francia mantendrá consultas con varios socios para fijar una posición sobre el reemplazo de la FINUL, toda vez que la retirada comenzará a principios de 2027.

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