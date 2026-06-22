Soltour impulsa su programación al Caribe mexicano con una campaña de reservas bajo condiciones especiales

Soltour ha reforzado su programación para la temporada estival con una apuesta por el Caribe mexicano, al lanzar una campaña especial de reservas, vigente entre el 22 y el 30 de junio, que incluye tarifas especiales, cancelación gratuita hasta 30 días antes de la salida y garantía de precio en los vuelos frente a posibles incrementos derivados de la evolución del coste del combustible.

A estas ventajas se suma su exclusividad con Bahia Principe Hotels & Resorts, que ofrece estancia gratuita para hasta dos niños (menores de 12 años) en los establecimientos de la línea Explore de Riviera Maya (Bahia Principe Explore Coba, Explore Tulum y Explore Akumal) para viajes realizados entre el 29 de junio y el 31 de agosto.

PUBLICIDAD

La compañía mantiene una estrecha colaboración con el consejo de promoción turística de Quintana Roo, con el objetivo de impulsar conjuntamente la promoción y comercialización del destino.

Para Soltour, uno de los principales atributos del Caribe mexicano es la diversidad de experiencias que concentra en un único destino, debido a su variedad de enclaves turísticos.

Así, en el norte destacan Cancún y Costa Mujeres por su consolidada infraestructura turística y su conectividad internacional, mientras que Isla Mujeres y Holbox ofrecen propuestas más vinculadas al disfrute del entorno natural y el ritmo pausado del Caribe.

En la Riviera Maya, destinos como Playa del Carmen y Puerto Morelos conviven con la propuesta experiencial de Tulum y el atractivo natural de Cozumel.

"El Caribe Mexicano reúne una combinación única de patrimonio, naturaleza, gastronomía y oferta turística capaz de responder a las nuevas motivaciones de los viajeros. Nuestra colaboración con el consejo de promoción turística de Quintana Roo nos permite seguir acercando al mercado español un destino con un enorme potencial y dotar a las agencias de viajes de una propuesta altamente segmentable y adaptada a distintos perfiles de cliente", ha valorado el director comercial de Soltour, Luis Santos.

PUBLICIDAD