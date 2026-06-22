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Soltour impulsa su programación al Caribe mexicano con una campaña de reservas bajo condiciones especiales

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Soltour ha reforzado su programación para la temporada estival con una apuesta por el Caribe mexicano, al lanzar una campaña especial de reservas, vigente entre el 22 y el 30 de junio, que incluye tarifas especiales, cancelación gratuita hasta 30 días antes de la salida y garantía de precio en los vuelos frente a posibles incrementos derivados de la evolución del coste del combustible.

A estas ventajas se suma su exclusividad con Bahia Principe Hotels & Resorts, que ofrece estancia gratuita para hasta dos niños (menores de 12 años) en los establecimientos de la línea Explore de Riviera Maya (Bahia Principe Explore Coba, Explore Tulum y Explore Akumal) para viajes realizados entre el 29 de junio y el 31 de agosto.

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La compañía mantiene una estrecha colaboración con el consejo de promoción turística de Quintana Roo, con el objetivo de impulsar conjuntamente la promoción y comercialización del destino.

Para Soltour, uno de los principales atributos del Caribe mexicano es la diversidad de experiencias que concentra en un único destino, debido a su variedad de enclaves turísticos.

Así, en el norte destacan Cancún y Costa Mujeres por su consolidada infraestructura turística y su conectividad internacional, mientras que Isla Mujeres y Holbox ofrecen propuestas más vinculadas al disfrute del entorno natural y el ritmo pausado del Caribe.

En la Riviera Maya, destinos como Playa del Carmen y Puerto Morelos conviven con la propuesta experiencial de Tulum y el atractivo natural de Cozumel.

"El Caribe Mexicano reúne una combinación única de patrimonio, naturaleza, gastronomía y oferta turística capaz de responder a las nuevas motivaciones de los viajeros. Nuestra colaboración con el consejo de promoción turística de Quintana Roo nos permite seguir acercando al mercado español un destino con un enorme potencial y dotar a las agencias de viajes de una propuesta altamente segmentable y adaptada a distintos perfiles de cliente", ha valorado el director comercial de Soltour, Luis Santos.

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