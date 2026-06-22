Ortega Cano se arranca a cantar y bailar en plena calle al enterarse de que sí aparecerá en el biopic de Rocío Jurado

Después de días especulándose con que ni José Ortega Cano ni sus hijos José Fernando y Gloria Camila saldrían en el biopic de Rocío Jurado, como si nunca hubiesen existido en la vida de 'La más grande', parece que finalmente -y a pesar de la rumoreada negativa de Rocío Carrasco, que tiene una participación activa en el proyecto para RTVE- sí se recreará la historia de amor entre la icónica artista y el torero, sonando Miguel Hermoso como el actor que se meterá en la piel del maestro en la serie, cuyo rodaje ya ha comenzado en Chipiona con las actrices Carmen Raigón y Susana Córdoba dando vida a la cantante en su juventud y edad adulta, y Martiño Rivas como Pedro Carrasco.

Y la reacción de Ortega Cano a esta noticia no ha podido ser más significativa, ya que al ver a las cámaras de Europa Press no ha dudado en arrancarse a bailar un vals en plena calle mientras tarareaba una canción de lo más sonriente, dando vueltas sobre sí mismo en varias ocasiones.

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Aunque en un principio ha respondido con ironía "yo que sé, yo que sé" cuando le hemos preguntado si está contento por aparecer finalmente en el biopic sobre la vida de Rocío, ha reconocido que "esperemos que todo salga bien" y que la serie refleje cómo fue su historia de amor con la chipionera: "Claro, así es. Así fue". "La recuerdo como lo que ha sido siempre, un fenómeno. Una mujer maravillosa" ha confesado. Además, de lo más sonriente, ha desvelado que sí que le gusta Miguel Hermoso para interpretarle.