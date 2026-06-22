Honor lanza el X80 Pro Max: 11.000 mAh de batería en un móvil que solo pesa 203 gramos

El fabricante de teléfonos móviles Honor ha presentado el nuevo Honor X80 Pro Max que se convierte en el dispositivo con mayor batería lanzado por una marca generalista, con sus 11.000 mAh, y que se distingue por su peso de 203 g.

El Honor X80 Pro Max ha sido lanzado oficialmente en China tras ser anunciado la semana pasada, cuando la compañía presentó el Honor X70 Pro. Sobre todo, destaca por su batería de 11.000 mAh, y una carga rápida de 90 W (27 W de inversa), aunque se desconoce el tiempo que se necesita para completar la carga.

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Cuenta con una pantalla AMOLED LTPS (resolución de 1,5K) de 6,8 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y un pico máximo de brillo de 10.000 nits, aunque esta cifra solo se alcanza bajo ciertas situaciones, como la reproducción de vídeo.

El nuevo móvil de Honor incluye el chip Snapdragon 6 Gen 5, conocido por ser uno de gama media enfocado en la máxima eficiencia energética, junto con 8GB o 12 GB de RAM (según el modelo escogido) y configuraciones de memoria interna que van desde los 128GB hasta los 512 GB.

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Asimismo, presenta un diseño de módulo de cámaras circular en la parte trasera, que ya es conocido en la marca china y que se caracteriza por un aro circular con acabado en dorado, el cual guarda una cámara principal de 50 Mpx con apertura f/1,9, autoenfoque por detección de fase (PDAF) y estabilización óptica de imagen (OIS).

En el frontal, monta una cámara para selfis de 8 Mpx con apertura f/2,2. Otros detalles son sus dimensiones, de 162,2 x 77 x 8,08 mm, y su peso, de 203 g, que constatan la ingeniería de alta precisión lograda por Honor para introducir una batería de 11.000 mAh en solo 8 mm de grosor y un móvil que pesa 11 gramos menos que el Galaxy S26 Ultra.

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Este nuevo móvil de Honor llega al mercado con MagicOS 10 basado en Android 16 y cuenta con otros detalles como el sensor de huellas óptico bajo la pantalla, protección IP68, IP69 y IP69K contra el polvo y el agua, WiFi 6, Bluetooth 6.0, NFC multifuncional y puerto infrarrojo.

Se puede adquirir en los colores negro, naranja, rojo y 'moon shadow' a un precio de 257 euros al cambio para el modelo de 8GB + 128 GB, el de 8GB + 256 GB por 283 euros, la variante de 8GB + 512 GB por 322 euros y el de mayor capacidad en RAM, 12GB GB de almacenamiento interno con 512 GB, por 361 euros al cambio.

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El Honor X80 Pro Max se ha lanzado en China por el momento, sin que se sepa cuándo la marca tiene planeado ampliar su disponibilidad a otras regiones.