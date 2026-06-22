Agencias

El equipo negociador iraní viaja a Omán para abordar la gestión del estrecho de Ormuz tras el preacuerdo con EEUU

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El principal negociador iraní y presidente del Parlamento del país, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, han puesto este lunes rumbo a Mascate, capital de Omán, para abordar con sus autoridades cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz, tras la firma del preacuerdo con Estados Unidos la semana pasada.

Así lo ha anunciado el titular de la cartera diplomática, en un breve comunicado difundido a través de sus redes sociales en el que ha indicado que Qalibaf se reunirá con el sultán de Omán, Haizam bin Tarik, con quien tratará formas de fortalecer "la cooperación bilateral" así como "los esfuerzos conjuntos" para consolidar sus acuerdos en relación con la "gestión del estrecho de Ormuz".

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El jefe de la diplomacia iraní, por su parte, tiene previsto un encuentro con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, del cual no han trascendido detalles.

Mientras, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, realizará este martes una visita de Estado a Pakistán, a invitación del primer ministro de este país, Shehbaz Sharif, para abordar precisamente el preacuerdo alcanzado la semana pasada con Estados Unidos para poner fin a las hostilidades en la región desatadas con la ofensiva de Israel y el país norteamericano contra Irán a finales de febrero.

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