Demichelis deja al Mallorca por el Leipzig, que paga su cláusula de rescisión

Palma, 22 jun (EFE).- El RB Leipzig alemán ha hecho efectivo el pago de la cláusula de rescisión del entrenador del Mallorca, Martín Demichelis, que abandona la entidad poco más de tres semanas después de renovar con el club hasta 2028.

La salida del técnico argentino supone un contratiempo para la entidad baleas, y especialmente para su director de fútbol, Pablo Ortells, quien trabajaba con el ya exentrenador en la planificación de la próxima temporada.

La situación, conocida dentro del club desde hace ya casi dos semanas, ha provocado que ahora la entidad mallorquinista deba contratar a otro entrenador para afrontar el objetivo de ascender a LaLiga EA Sports.

Demichelis entrenó al Mallorca en los últimos 12 partidos de la pasada campaña en sustitución de Jagoba Arrasate y se quedó a las puertas de lograr la permanencia con 18 de 36 puntos ganados bajo su mando, aunque descendió empatado a 42 con Osasuna y Levante.

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Ahora, se espera que el club anuncie a lo largo de la semana quién será el elegido para ocupar el banquillo del Mallorca en la temporada 2026/2027, un técnico que tendrá que lidiar con una reconstrucción severa de la plantilla tras el traspaso de figuras como Pablo Maffeo o Vedat Muriqi.

Palma, 22 jun (EFE).- El nuevo técnico del RB Leipzig, Martín Demichelis, se ha despedido este lunes del club con el que acababa de renovar, el RCD Mallorca, con una carta publicada en redes sociales donde confiesa que marcharse no ha sido “una decisión fácil”.

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Demichelis llegó a la isla a falta de 12 jornadas para finalizar LaLiga EA Sports y logró 18 de los 36 puntos que disputó, insuficientes para evitar el descenso de la primer categoría del fútbol español.

El argentino comienza su carta reconociendo el trato recibido: “Quiero agradecer al Mallorca, a sus dirigentes, jugadores, trabajadores y especialmente a los aficionados por el respeto y el cariño que me brindaron desde el primer día”.

“No fue una decisión fácil. Durante este tiempo recibí otras propuestas importantes que decidí no aceptar. Sin embargo, surgió la posibilidad de asumir un nuevo desafío profesional que conecta con una etapa muy importante de mi carrera y de mi vida. Afrontar esta oportunidad representa un paso significativo en mi crecimiento profesional y en los objetivos que siempre soñé alcanzar”, continúa explicando.

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“Entiendo que puedan existir distintas opiniones y las respeto. Los entrenadores también tenemos sueños y, después de una profunda reflexión, sentí que era el momento de dar este paso”, comenta en alusión indirecta al enfado mostrado en redes sociales por aficionados mallorquinistas tras hacerse pública su marcha.

“Esta decisión se tomó de manera respetuosa. El Mallorca recibirá una compensación importante y contará con el tiempo necesario para planificar su futuro”, concluye Demichelis.