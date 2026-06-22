Condenan a ex eurodiputada griega a 20 meses de cárcel por filtrar datos de votantes

Atenas, 22 jun (EFE).- Un tribunal de Atenas condenó este lunes a la exeurodiputada conservadora griega Anna-Michelle Asimakopoulou a 20 meses de cárcel, con una suspensión de tres años, por haber usado los datos personales de unos 25.000 votantes griegos del extranjero en su campaña para las elecciones europeas de 2024.

Asimakopoulou, que fue entre 2019 y 2024 eurodiputada del partido conservador Nueva Democracia (ND), del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, fue declarada culpable de haber violado la confidencialidad administrativa oficial y la ley sobre protección de datos personales, informó este lunes el diario Efsyn.

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El tribunal impuso una pena de cárcel de 20 meses, si bien decidió la suspensión durante tres años al reconocer que la condenada no tiene antecedentes.

Además, un antiguo secretario del Ministerio del Interior de Grecia fue condenado a 18 meses de cárcel con suspensión de tres años por los mismos delitos.

El escándalo estalló en marzo de 2024 cuando la Autoridad de Protección de Datos de Grecia recibió decenas de quejas de ciudadanos griegos residentes en el exterior que habían recibido correos electrónicos de contenido político de la eurodiputada de cara a las elecciones comunitarias.

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El secretario del Ministerio filtró un archivo "para exclusivo uso interno" del Ministerio del Interior con los datos de los votantes -incluidos sus correos electrónicos- a Asimakopoulou en junio de 2023, usando como intermediarios a dos altos dirigentes de ND.

Estos dos fueron condenados a penas menores, de ocho y doce meses respectivamente, al considerar el tribunal que actuaron como "simples intermediarios". EFE