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Muere el tercer menor accidentado en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

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Un tercer menor que estaba ingresado en estado crítico ha muerto en el hospital Joan XXIII de Tarragona tras el accidente que tuvo lugar este viernes en la playa de l'Arrabassada, en el que se vieron implicados otro menor de 12 años que falleció ahogado y un menor de 13 años que falleció este sábado en el hospital.

Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este domingo en el que se ha mostrado profundamente conmocionado por el suceso: "No hay palabras en estos momentos de dolor", ha expresado.

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Illa ha trasladado su apoyo y afecto a las familias y amigos de los jóvenes y al Club Deportivo La Floresta, y ha agradecido su trabajo a los profesionales del hospital Joan XXIII, así como al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), los Mossos d'Esquadra y los Bombers.

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