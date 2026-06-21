Tres personas detenidas por conductas irregulares en elecciones presidenciales colombianas

Bogotá, 21 jun (EFE).- Las autoridades colombianas capturaron este domingo a tres personas por conductas irregulares relacionadas con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentan al ultraderechista Abelardo de la Espriella con el izquierdista Iván Cepeda, informó la Fiscalía General.

El organismo reportó la detención de un ciudadano que intentó suplantar a un testigo electoral en Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro), de otro votante que trató de sufragar por una persona distinta en Inírida, en el departamento amazónico de Guainía, y de un hombre que destruyó una urna electoral en Valledupar, capital del departamento caribeño del Cesar.

PUBLICIDAD

La entidad señaló además que otras 31 personas fueron capturadas en diferentes regiones del país por órdenes judiciales vigentes por delitos como secuestro, homicidio, delitos sexuales, extorsión y fuga de presos.

Por su parte, la Procuraduría General (Ministerio Público) informó que ha recibido 521 denuncias de posibles conductas que podrían afectar la jornada electoral, de los cuales 242 fueron presentados por ciudadanos y el resto por funcionarios desplegados en los puestos de votación, la Cancillería y distintas personerías del país.

PUBLICIDAD

Además, las autoridades militares incautaron 114 millones de pesos (unos 28.000 dólares) que eran transportados por tres personas en una camioneta en el municipio de Cantagallo, en el departamento de Bolívar (norte), caso que es investigado para determinar el origen y destino de los recursos. EFE