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La compañera de fórmula de Cepeda vota una hora antes del cierre de las urnas en Colombia

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Bogotá, 21 jun (EFE).- La senadora indígena Aída Quilcué, compañera de fórmula a la Vicepresidencia del izquierdista Iván Cepeda, votó este domingo en Bogotá, una hora antes del cierre de las urnas de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

Quilcué llegó a su puesto de votación en la Plaza de Bolívar de Bogotá acompañada por un grupo de indígenas de su natal departamento del Cauca (suroeste) y tras depositar su voto destacó la participación de esta población durante la jornada.

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"Yo creo que ha sido fundamental la participación de los pueblos indígenas, campesinos y étnicos. Hoy han salido de las selvas, de los ríos, de los grandes territorios y nos han enviado las evidencias de cómo se han movido hoy con todo el compromiso y con toda la conciencia", dijo Quilcué a periodistas.

La compañera de fórmula de Cepeda que este domingo se enfrenta al ultradrechista Aberlardo de la Espriella que tiene como compañero de fórmula al economista y exministro José Manuel Restrepo, se mostró tranquila respecto al desarrollo de la jornada electoral y de los resultados que se empezarán a conocer pasadas las 16.00 hora local (21.00 GMT).

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"Yo creo que lo más bonito de Colombia es que haya una decisión consciente y libre, que todos ejerzan la democracia tal como lo ha definido la Constitución Política de Colombia", dijo Quilcué. EFE

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