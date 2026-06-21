José Manuel Parada, sobre la campaña de Irene Rosales, defiende a Kiko Rivera y aquellos años de "buena familia"

José Manuel Parada ha aprovechado su presencia en los Premios Talento, que presenta junto a la vedette Jenny Llada, para opinar sobre la campaña publicitaria de Irene Rosales en la que se alude a Kiko Rivera y, de paso, echar la vista atrás a su etapa más cercana a la familia Pantoja. Con tono calmado y un punto de nostalgia, explica que sigue teniendo mucho cariño al DJ, al que conoció siendo muy joven, y recuerda aquellos años en los que todos formaban "una buena familia", con Isabel, la pequeña Isabelita y la madre de la tonadillera compartiendo momentos "muy bonitos".

Más que entrar en polémicas, insiste en que prefiere quedarse con esa parte luminosa del pasado y reconoce que, a día de hoy, no entiende el motivo del distanciamiento con la artista. "No sé por qué Isabel y yo estamos separados, realmente no conozco que haya pasado nada para habernos separado", admite. En este punto, dice sentirse muy identificado con Isa Pi, que también ha mostrado públicamente su desconcierto: "Me pregunto lo mismo, ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado? Si es que no ha ocurrido nada". Incluso imagina qué pasaría si coincidieran en un acto: fantasea con un saludo sencillo, casi tímido, del tipo "Isabel, soy yo, ¿te acuerdas?".

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Durante la velada, su compañera de gala también tira de memoria para recordar otra historia muy mediática: cómo conoció, junto a Bárbara Rey, al empresario Fran Francés. Sitúa la escena en una gala -posiblemente de la Cruz Roja- en la que él se acercó a su mesa a saludar, presentado por alguien que ya le conocía. Lo describe como "un chico guapísimo" y asegura que hacían "una pareja espléndida".