La Justicia turca bloquea plataformas críticas con la cumbre de la OTAN

Ankara, 21 jun (EFE).– Varias plataformas digitales turcas críticas con la OTAN han sido bloqueadas por orden judicial, según informaron este domingo medios locales, a falta de 16 días para la cumbre que la Alianza Atlántica celebrará en Ankara.

Alegando motivos de seguridad nacional y orden público, un tribunal bloqueó el acceso desde Turquía a la web 'NatoDefol' ("OTAN, fuera"), según detalló el portal Engelli Web, especializado en rastrear la censura y los bloqueos en internet.

Por la misma razón, las autoridades suspendieron el sitio web 'natoyahayir.tkh.org.tr', una plataforma de recogida de firmas que, bajo el lema “No a la OTAN”, exige la cancelación de la cumbre, informó el diario Cumhuriyet.

Más de una decena de formaciones de izquierda se han unido en una iniciativa para movilizar el rechazo a la cumbre, según anunciaron en un comunicado titulado 'No sois bienvenidos'.

Entre los firmantes destacan el Partido Comunista de Turquía (TKP), el Partido de Izquierda (Sol Parti), el Partido de los Trabajadores de Turquía (TİP), el Movimiento Comunista de Turquía (TKH) y el Partido Laborista (EMEP).

«No queremos a la OTAN ni a sus representantes en nuestro territorio. Conocemos a la OTAN por su papel en el desmembramiento de Yugoslavia, sus ataques contra Libia y Afganistán y sus actividades de contraguerrilla, operaciones políticas y golpes de Estado dirigidos contra las fuerzas progresistas en Turquía y en todo el mundo», denunciaron las organizaciones en la nota citada hoy por el diario BirGün.

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Asimismo, otra orden judicial vetó la publicación en línea de un artículo del periódico de izquierda Sol (Izquierda), que criticaba las reparaciones urgentes de infraestructuras y carreteras que se están llevando a cabo en Ankara, y acusó a las autoridades de realizarlas únicamente por la cumbre.

Las formaciones opositoras anunciaron planes para celebrar manifestaciones contra la OTAN en ciudades como Ankara, Estambul, Izmir, Adana y Malatya.

Sin embargo, las autoridades de Ankara ya han prohibido todo tipo de protestas en la capital, en medio de un masivo despliegue de seguridad que comenzó a implementarse semanas antes de la cumbre aliada. EFE