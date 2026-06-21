Donis: “Nos hemos enfrentado a un equipo excelente”

Atlanta (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Georgios Donis, seleccionador de Arabia Saudí, resumió este domingo la derrota por 4-0 contra España en el Mundial 2026 en que se ha enfrentado a un “equipo excelente” y su conjunto no ha logrado la solidez defensiva suficiente para contenerlo.

“La repuesta es que nos hemos enfrentado a un equipo excelente, a una de las mejores selecciones. Hemos decidido jugar con una línea de cinco, en un bloque bajo, y tratar de ser lo más sólidos posibles. No hemos defendido bien nuestra área”, lamentó en la rueda de prensa posterior al encuentro, con insistentes preguntas sobre su planteamiento.

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“Ante todo no hemos sido sólidos para detener a España cerca de nuestra área. Hemos cometido muchos errores”, reiteró a lo largo de la rueda de prensa, en la que añadió: “Cuando aplicas un bloque bajo tienes que ser muy sólido. Ese ha sido nuestro principal problema. Lo mismo que vimos con Uruguay en la segunda mitad”.

Y habló de Lamine Yamal: “Cuando hay jugadores con características individuales como las suyas, tan desequilibrantes, pueden marcar la diferencia. Estamos hablando de un jugador con muchas cualidades, muy rápido, desbordante. Es muy influyente en este equipo”.