Hoy es noticia en el mundo (19:00 GMT)

DESTACADOS

1. EE.UU e Irán inician las conversaciones en Suiza para sellar la paz

IRÁN GUERRA | El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezó en la localidad suiza de Bürgenstock la delegación de su país que negocia con Irán, que ha enviado a su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, además del presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, jefe negociador.

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- Según la agencia iraní IRNA, Irán interrumpió las conversaciones en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra la República Islámica.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exige a Irán que impida "de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas" o las fuerzas estadounidenses reanudarán los ataques.

-Las primeras horas de negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) han registrado "grandes avances", aseguró previamente el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

-Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, países que forman el cuarteto de Estados que asesoran las negociaciones entre Estados Unidos e Irán reiteran su apoyo a las reuniones en Suiza "hasta que tengan éxito".

-El Líbano vive una jornada sin bombardeos por primera vez en semanas, en medio de la tregua en vigor entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá

2.- Colombia vota para elegir al presidente que sucederá a Gustavo Petro

COLOMBIA ELECCIONES| Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, aspirante del izquierdista Pacto Histórico, se disputan la victoria en las elecciones presidenciales de Colombia.

-El presidente colombiano, Gustavo Petro, votó este domingo en las elecciones para elegir a quién será su sucesor durante el periodo 2026-2030 y aseguró que no se quedará ni un segundo más en el cargo el próximo 7 de agosto, cuando asumirá quien gane hoy.

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3. Mueren cuatro personas en ataque ucraniano con drones contra la península de Crimea

UCRANIA GUERRA | Ucrania y Rusia incrementan sus ataques y contraataques con drones y misiles.

-Al menos cuatro personas murieron este domingo y cerca de una treintena resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la anexionada península de Crimea

- Rusia ataca Ucrania con cuatro misiles y con 105 drones, de los que 96 pudieron ser neutralizados.

-Las defensas antiaéreas rusas derribaron 239 drones ucranianos en ocho regiones del país y la anexionada península de Crimea.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

DAVID HOCKNEY | El célebre artista británico David Hockney, fallecido el 11 de junio a los 88 años, tuvo un funeral secreto, al que solo asistieron su pareja, Jean-Pierre Gonçalves de Lima, y su sobrino nieto Richard Hockney

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

REINO UNIDO GOBIERNO | El primer ministro británico, Keir Starmer, podría dimitir tan pronto como este lunes, al llegar a la conclusión de que su mandato ha llegado a su fin, asegura este domingo el periódico dominical The Observer.

EL DATO DEL DÍA

RD CONGO ÉBOLA | La RD del Congo eleva a 247 los muertos por ébola, con un total de 956 casos confirmados.

NUESTROS TEMAS

G7 CUMBRE| El presidente de Kenia, William Ruto, se consagró esta semana en la cumbre del Grupo de los Siete (G7) en Francia como una de las voces más influyentes de África y uno de los grandes defensores de la reforma de un orden internacional que, según la Unión Africana (UA), ya no refleja la realidad del siglo XXI. Por Pedro Alonso desde Nairobi

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R.UNIDO STONEHENGE | | Decenas de miles de personas celebraron el solsticio y dieron la bienvenida al verano en Stonehenge, en el emblemático monumento megalítico construido hace más de 5.000 años entre el Neolítico y la Edad de Bronce. Por Guillermo Garrido desde Salisbury (R.Unido)

CHINA LITERATURA| El Shanghái de 1935, metrópoli partida en concesiones extranjeras donde el lujo más sofisticado convivía con el tráfico de opio y el espionaje, marca el comienzo de la nueva novela del escritor y diplomático Luis Melgar, 'La noche cae sobre Shanghái', fruto de siete años viviendo en China.

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FRANCIA COSMÉTICA | En el barrio parisino de Le Marais, uno de los más prestigiosos y populares de París, los locales de cosmética surcoreana se suceden hoy de calle en calle. Sus estantes están monopolizados por productos con la etiqueta 'K-Beauty': la "belleza coreana" que promete una piel sin imperfecciones. Por Pol Lloberas Cardona desde París

Redacción EFE Internacional

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