Jordi Martí será el alcaldable de Junts en Barcelona tras ganar las primarias con un 40,29%

El líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, será el alcaldable del partido en Barcelona tras ganar las elecciones primarias con 253 votos (40,29%), ha anunciado este domingo el partido en un comunicado.

Martí se enfrentaba la diputada del Congreso Pilar Calvo, que ha quedado en segundo lugar con 184 votos (29,30%), seguida del abogado Jaume Alonso-Cuevillas, con 117 votos (18,63%), y de la secretaria primera de la Mesa del Parlament y diputada, Glòria Freixa, 70 vots (11,15%).

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EL MARTES, RESULTADO DEFINITIVO

El censo era de 934 personas, han participado 628 (67,24%) y ha habido 4 votos en blanco (0,63%).

Este domingo por la tarde se ha dado a conocer la proclamación provisional del candidato, que será definitiva el 23 de junio, una vez resueltos los posibles recursos.

SU PERFIL

Martí fue el primero en conseguir los avales para concurrir a las primarias, y con este resultado se refleja su control de la federación de Barcelona tras una campaña en la que ha sacado pecho del trabajo hecho y de la herencia recibida del exalcalde Xavier Trias.

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De hecho, Trias le nombró sucesor cuando dejó el consistorio a mediados de 2024 y le ha mostrado públicamente su apoyo en reiteradas ocasiones, dejando claro desde un inicio que quería que fuera el candidato.

Sin embargo, Martí no tenía el respaldo de la dirección del partido de Carles Puigdemont, que apostaba por el portavoz de Junts, Josep Rius, como alcaldable en la capital catalana, y, pese a los intentos para disuadirlo, éste no quiso dar un paso atrás y mantuvo su candidatura.

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Pero Rius acabó renunciando y fue entonces cuando se abrieron las puertas a que otros nombres pudieran presentarse, como fue el caso de Calvo, Freixa y Cuevillas, y se forzó así la convocatoria de primarias.