Agencias

Jordania ahorca a seis personas en su primera aplicación de la pena capital en cinco años

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Amán, 21 jun (EFE).- Las autoridades jordanas ejecutaron este domingo a seis convictos, la primera vez que aplican la pena capital en el reino en los últimos cinco años, en casos separados vinculados con el terrorismo y el narcotráfico, informó el Gobierno del país árabe.

El ministro de Comunicaciones jordano, Mohamed Momani, confirmó en la agencia oficial de noticias jordana Petra que las sentencias de muerte por ahorcamiento se ejecutaron al amanecer de este domingo, a seis delincuentes condenados en casos que caían bajo la jurisdicción del Tribunal de Seguridad del Estado.

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Este tribunal es una institución judicial militar y de excepción encargada de juzgar casos relacionados con el terrorismo, el espionaje, la traición, el narcotráfico y la seguridad nacional, donde pueden ser procesados tanto civiles como militares.EFE

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