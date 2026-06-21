Comienza el Festival de Annecy, referencia en animación, con dos filmes con sello español

París, 21 jun (EFE).- El Festival de Annecy (Francia), el más grande del mundo dedicado al cine de animación, comenzó este domingo su edición 2026 con una decena de películas de países como España, Francia, Canadá, Japón, China o Bélgica en liza por el máximo galardón, al prestigioso Cristal de Annecy .

El palmarés del certamen celebrado anualmente al pie de los Alpes, se dará a conocer el 27 de junio.

Se trata de una edición especial por la inauguración de la Ciudad Internacional del Cine de Animación, un espacio situado en el Haras d'Annecy (las antiguas caballerizas nacionales) que cuenta con un museo del cine animado, espacios de exposición y de conferencias y, por supuesto, salas de cine.

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Con estas instalaciones, que fueron inauguradas oficialmente el día 19 y que este sábado fueron visitadas por la ministra francesa de Cultura, Catherine Pégard, Annecy busca ser la gran capital de la imagen animada no solo cada junio, como ocurre desde hace seis décadas gracias al festival, sino también durante todo el año.

Las actividades para celebrar apertura, que se prolongaron hasta este domingo, contaron con invitados de excepción como el realizador mexicano Alfonso Cuarón o la actriz Natalie Portman, según había informado la organización.

En cuanto a la participación española en la competición oficial, la de 2026 es la tercera vez en la que el gallego Alberto Vázquez aspira al Cristal de Annecy, y lo hace con 'Decorado', ya estrenada en España en 2025 y ganadora del último Goya de la categoría de largometraje animado.

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Basado en el aclamado cortometraje homónimo del propio realizador gallego de 2016, este filme cuenta la historia de Arnold, un ratón en paro de mediana edad en crisis existencial. Su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una farsa, en especial cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas.

Por su parte, 'La violinista' arranca de la mano de joven reportero de Valencia que descubre las enredadas vidas de dos músicos de Singapur. Sus nombres son Kai y Fei, dos jóvenes violinistas en 1941 cuyos sueños se ven truncados por la invasión japonesa de la región, en la época de la Segunda Guerra Mundial.

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En la categoría Contrechamp, que está dedicada a las miradas autorales y a descubrimientos, también habrá participación en castellano gracias a la coproducción entre España, Chile y Argentina 'Winnipeg, el barco de la esperanza', de Beñat Beitia y Elio Quiroga.

El filme cuenta la historia del carguero francés -organizado, entre otros, por el poeta Pablo Neruda- que transportó a más de 2.200 personas a Chile en septiembre de 1939, en un intento por huir de la dictadura de Francisco Franco tras la caída de Barcelona.

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Competirá por los premios de esta sección, entre otros títulos, con la brasileña 'O Filho da Puta', dirigida por Otto Guerra, Tania Anaya, Erica Maradona y Savio Leite.

Es la historia de Ismael, un joven cuya madre regenta un burdel en el interior de Minas Gerais y quien, cansado de su vida, parte con su perro hacia la costa en busca del padre al que nunca conoció.

La apertura de esta edición se hará con la proyección hoy de la nueva entrega de la franquicia de los Minions ('Minions & Monsters') y a lo largo del festival desfilarán por Annecy creadores como Ricky Gervais, quien en Annecy presentará su nueva serie de animación para Netflix, titulada 'Alley Cats'.

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Fuera de competición se podrán también ver filmes como el largometraje llegado de Chile 'Brave Cat', dirigido por Gabriel Osorio, y habrá oportunidad de ver las primeras imágenes de películas y series de animación que marcarán los próximos meses, como 'Nero', la cinta sobre un gato que Pixar prepara para 2027, o una nueva adaptación serial animada de 'Ghostbusters'. EFE