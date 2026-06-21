Santi Millán, del supuesto "piso de estudiantes" con el Rey Felipe VI a su rechazo a ser escritor: "No me veo"

Santi Millán ha vuelto a demostrar que el humor es su mejor carta de presentación incluso cuando habla de temas tan diversos como el Rey Felipe VI o su posible retiro profesional. El actor y presentador se ha sincerado entre bromas y ha aprovechado para reflexionar sobre su propia carrera y sobre hasta dónde llegan -o no- sus inquietudes creativas, especialmente en relación con la escritura.

Cuando le preguntan si tiene alguna anécdota con el hijo del Rey Juan Carlos I, Santi entra de lleno en el terreno del chiste bien construido: "Sí, hombre, claro, tengo un montón de anécdotas. Hemos vivido mucho tiempo juntos en un piso de estudiantes". A partir de ahí, sigue alimentando la broma con detalles exagerados, describiendo al monarca como "un tío majísimo" que "dormía donde podía" y al que define, eso sí, como "muy limpio, muy aseado" y "muy buena gente". Remata el gag recordando que "tenemos la misma edad" y cerrando con un irónico "¿algo más sobre Felipe VI?", dejando claro que está jugando con el absurdo y el contraste entre realidad y ficción.

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En otro momento, al ser preguntado por Alejandra Rubio como escritora y por la posibilidad de verse a sí mismo en ese terreno, Santi responde con total honestidad y un punto de autoironía: "Pues es que tendrá una gran capacidad, no se la niego, pero yo no me veo escribiendo una novela, no me veo". Con esta frase, el actor deja claro que, por mucho que admire el talento ajeno, no todos los formatos encajan con su personalidad o sus inquietudes profesionales.