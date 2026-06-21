Gobierno de Portugal anuncia creación de fondo soberano y una reforma de justicia fiscal

Lisboa, 21 jun (EFE).- El primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, anunció este domingo que su Gobierno propondrá próximamente la creación de un fondo soberano con participaciones en ámbitos como la energía, la banca y las comunicaciones, así como una reforma de la justicia administrativa y fiscal.

Durante el discurso de clausura del Congreso Nacional del oficialista Partido Social Demócrata (PSD), que lidera Montenegro, el jefe del Ejecutivo dijo que continuarán tomando "nuevas decisiones y nuevas transformaciones estratégicas y estructurales", a pesar de las dificultades que están encontrando de llegar a acuerdos con la oposición.

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Montenegro aprovechó de nuevo la ocasión, como ya hizo el sábado en el discurso inaugural, para arremeter contra el ultraderechista Chega y el Partido Socialista (PS) por "trabar" las reformas que su Gobierno intenta impulsar, la última de ellas el proyecto de reforma laboral, que fue tumbado en el Parlamento esta semana.

Entre las medidas que aprobarán en las próximas semanas, aunque no detalló cuándo, está la creación de un fondo soberano de Portugal que se enmarcará dentro de la Agencia de Gestión de la Tesorería y de la Deuda Pública (IGCP) y que "será un instrumento de autonomía e intervención del Estado en sectores estratégicos".

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"La intención es contar con participaciones accionariales relevantes en empresas estratégicas para el desarrollo del país y para su resiliencia con el fin de garantizar un vehículo de ahorro para las generaciones futuras y un instrumento para hacer efectiva la soberanía nacional", detalló el primer ministro.

Serán participaciones en "sectores estratégicos" como la energía, la banca, las comunicaciones y la gestión de infraestructuras aeroportuarias, ejemplificó.

Entre otras medidas que adelantó, que en total fueron ocho, está una reforma de la justicia administrativa y fiscal "para que las empresas y los ciudadanos no tengan que hacer frente a las interminables demoras que a menudo se producen en los procedimientos judiciales con el Estado", dijo el jefe del Ejecutivo luso, sin dar más detalles.

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Otra de las prioridades del Gobierno será la reforma del régimen jurídico del alquiler para "poner todas las viviendas disponibles en el mercado, aportando a la relación entre propietarios e inquilinos el equilibrio que precisamente puede impulsar el aumento de la oferta de alquiler". EFE