Embajador de EEUU en Israel asegurá que Irán no podrá seguir apoyando a Hizbulá o Hamás

Jerusalén, 21 jun (EFE).- El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, aseguró este domingo que Irán no podrá seguir apoyando a sus aliados chiíes -Hizbulá, Hamás y los hutíes en Yemen- ya que de lo contrario EE.UU. volverá a atacar, como advirtió hoy el presidente Donald Trump.

"Seamos claros: la amenaza iraní se neutraliza mejor cuando se corta el suministro de armas en su origen, impidiendo que Hizbulá, Hamás o los hutíes siga fluyendo", dijo Huckabee en una conferencia en Jerusalén organizada por el Sindicato de Noticias Judío.

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"Por eso, si logramos la paz con Irán, será maravilloso. Pero incluso esta tarde, el presidente (Trump) ha dejado muy claro a los iraníes que si creen que Estados Unidos va a ceder y colapsar, y permitirles salirse con la suya... él ha dejado claro lo que hará", añadió, asegurando que, como embajador, no usa el tipo de palabras empleadas por Trump "ni siquiera en privado".

Poco antes en su red social Truth Social, Trump había publicado que si Irán no impedía "de inmediato" que sus aliados "a sueldo en Líbano causen problemas" -en alusión a Hizbulá, que mató el viernes a cuatro soldados israelíes en territorio libanés-, las fuerzas de EE.UU. volverán a atacar "con mucha fuerza".

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El mensaje de Trump se produce mientras se llevan a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Bürgenstock (Suiza) para poner fin a la guerra en Oriente Medio y en las que, según el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se han registrado "grandes avances".

Además, en la conferencia en Jerusalén, Huckabee añadió que EE.UU. e Israel son dos naciones "unidas", a su parecer, "porque sobre los cimientos judíos nació el cristianismo y sobre los fundamentos judeocristianos se formó la civilización occidental".

"Y sin ello no existiría Estados Unidos. Así de simple", concluyó Huckabee, un antiguo pastor evangélico. EFE