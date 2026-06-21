El colombiano Camilo Vera gana su segundo oro en los Panamericanos de Río

Río de Janeiro, 21 ju (EFE).- El colombiano Camilo Vera, de apenas 19 años, se colgó este domingo su segundo oro en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística de Río de Janeiro al ganar la final de salto masculino con un promedio de 13.866.

La joven promesa colombiana superó al chileno Josué Armijo, que se llevó la plata al lograr 13.583 puntos, mientras que el bronce quedó en manos del puertorriqueño José López, con 13.400.

Vera, quien ya se había coronado campeón panamericano tras conquistar el concurso individual completo, ejecutó sus dos saltos con notas de 13.833 y 13.900, este último con una penalización de 0.1, para consolidarse como la gran figura masculina del torneo continental.

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El peruano Daniel Aguero clasificó en la cuarta posición (13.399) y el estadounidense Kameron Nelson completó los primeros cinco con 13.766 puntos, pese a registrar el segundo salto más alto de la final debido a una penalización de 0.3 en su primer intento. EFE

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